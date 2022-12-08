Продолжая свою ежегодную традицию, компания Google опубликовала обзор Year in Search, где собраны самые актуальные (trending*) поисковые запросы, объем которых значительно увеличился в 2022 году по сравнению с 2020-м. Исходя из поисковых запросов, сделанных в Латвии, можно сделать вывод, что пандемия в 2022 году не потеряла своей актуальности, однако поменялись акценты - в этом году наибольший интерес вызывали сертификаты Covid-19 и возможности вакцинации. Геополитическая ситуация, в свою очередь, резко повысила интерес жителей Латвии к Украине, поставив поиск этой соседней страны на второе место.
"Лотерея Lidl" и "как получить пособие" - что латвийцы искали в Google
Ежегодный обзор от Google отражает темы, события и вопросы, которые попали в поле зрения и заслужили внимание общества. В этом году, например, такие крупные спортивные события, как
чемпионат мира по футболу, хоккейный чемпионат и Олимпийские игры, интересовали людей больше, чем фестиваль Positivus или выборы Сейма,
свидетельствуют результаты поисковика.
Среди брендов, которые латвийские пользователи Google стали чаще искать - иностранные новостные источники CNN и BBC News, а также торговая сеть Lidl, которая недавно вышла на местный рынок.
Кинотеатры вернули свою актуальность после ограничений, связанных с пандемией: в списке самых популярных поисковых запросов появились Apollo Kino и Forum Cinemas.
Что касается фильмов, то внимание жителей Латвии привлекли телесериалы с элементами мистики - сериалы Stranger Things ("Очень странные дела") и "Перевал Дятлова" обогнали по частоте запросов подростковую драму Euphoria ("Эйфория") и музыкальный мультфильм Encanto ("Энканто").
Смерть королевы Великобритании Елизаветы II и эксцентричного российского политика Владимира Жириновского также не оставила равнодушными жителей Латвии. Мы скорбели и об уходе из жизни шеф-повара Мартиньша Ритиньша (Mārtiņš Rītiņš) и легендарного актера Арниса Лицитиса (Arnis Līcītis).
На первом месте в списке запросов, которые начинаются со слова "как", стоит вопрос о подаче заявления на получение пособия на дрова, а также отопление, что, несомненно, является одним из самых актуальных вопросов для большого количества жителей в этом году. Люди также регулярно интересуются темами здоровья, ищут информацию о том, как подать заявку на Covid-тест, как лечить коронавирус, снизить уровень холестерина или подать больничный лист в электронном виде. Кроме того, в этом году актуален был вопрос о том, как правильно голосовать на выборах Сейма.
Топ поисковых запросов Google в Латвии в 2022 году:
- Covid sertifikāts (Covid-сертификат);
- Ukraina;
- manavakcina;
- World Cup 2022;
- CNN;
- EUR to RUB;
- Wordle;
- Degvielas cenas (цены на топливо);
- Lidl loterija (лотерея Lidl);
- Hokejs 2022.
События:
- World Cup 2022;
- Hokejs 2022;
- Olimpiāde 2022;
- Positivus 2022;
- Vēlēšanas 2022 (выборы 2022);
- Summer Sound;
- Eurobasket 2022;
- Eurovision 2022;
- Muzeju nakts 2022 (Ночь музеев 2022);
- Latvijas Republikas proklamēšanas diena 2022 (День независимости Латвии 2022).
Бренды:
- CNN;
- Lidl;
- BBC News;
- Apollo Kino;
- Flightradar24;
- Zalando;
- Rutube;
- Forum Cinemas;
- Nexta;
- Swedbank.
Личности, ушедшие из жизни:
- Queen Elizabeth (королева Елизавета);
- Vladimirs Žirinovskis (Владимир Жириновский);
- Jurijs Šatunovs (Юрий Шатунов);
- Mārtiņš Rītiņš (Мартиньш Ритиньш);
- Arnis Līcītis (Арнис Лицитис);
- Ivo Goldmanis (Иво Голдманис);
- Technoblade;
- Valdis Bērziņš (Валдис Берзиньш);
- Betty White;
- Ausma Kantāne (Аусма Кантане).
Кино:
- Stranger Things ("Очень странные дела");
- Djatlova pāreja ("Перевал Дятлова");
- Eiforija ("Эйфория");
- Encanto ("Энканто");
- "Жизнь по вызову";
- Tinder Swindler;
- "Пацанки";
- "День труда";
- Smile ("Улыбка");
- The Summer I Turned Pretty ("Лето, когда я стала красивой").
Запросы, начинающиеся с "как…":
- Kā pieteikties malkas pabalstam (как подать заявку на пособие на дрова);
- Kā pieteikties uz Covid testu (как записаться на Covid-тест);
- Kā labāk dzīvot (как лучше жить);
- Kā iesniegt B lapu VSAA elektroniski (как электронно подать в VSAA лист В);
- Kā balsot Saeimas vēlēšanās (как голосовать на выборах в Сейм);
- Kā pieteikties apkures pabalstam (как подать заявку на пособие по отоплению);
- Kā ārstēt Covid (как лечить ковид);
- Kā aprēķināt procentus (как вычислить проценты);
- Kā samazināt holesterīnu (как понизить холестерин);
- Kā pagatavot garneles (как приготовить креветки).
*Самые актуальные поисковые запросы (Trending Searches) - это результаты поиска Google, объем которых значительно вырос в 2022 году по сравнению с 2020 годом, за длительный период времени.
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