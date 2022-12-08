"Лотерея Lidl" и "как получить пособие" - что латвийцы искали в Google

На первом месте в списке запросов, которые начинаются со слова "как", стоит вопрос о подаче заявления на получение пособия на дрова, а также отопление, что, несомненно, является одним из самых актуальных вопросов для большого количества жителей в этом году. Люди также регулярно интересуются темами здоровья, ищут информацию о том, как подать заявку на Covid-тест, как лечить коронавирус, снизить уровень холестерина или подать больничный лист в электронном виде. Кроме того, в этом году актуален был вопрос о том, как правильно голосовать на выборах Сейма.