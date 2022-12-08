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"Лотерея Lidl" и "как получить пособие" - что латвийцы искали в Google

rus.tvnet.lv
"Лотерея Lidl" и "как получить пособие" - что латвийцы искали в Google
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Одни из запросов жителей Латвии - Lidl, королева Елизавета II, а также иллюстративные фото другим запросам
Одни из запросов жителей Латвии - Lidl, королева Елизавета II, а также иллюстративные фото другим запросам Фото: Shutterstock/SRichardImages/nadia_if/Jag_cz/Lauma Vītola/LETA

Продолжая свою ежегодную традицию, компания Google опубликовала обзор Year in Search, где собраны самые актуальные (trending*) поисковые запросы, объем которых значительно увеличился в 2022 году по сравнению с 2020-м. Исходя из поисковых запросов, сделанных в Латвии, можно сделать вывод, что пандемия в 2022 году не потеряла своей актуальности, однако поменялись акценты - в этом году наибольший интерес вызывали сертификаты Covid-19 и возможности вакцинации. Геополитическая ситуация, в свою очередь, резко повысила интерес жителей Латвии к Украине, поставив поиск этой соседней страны на второе место.

Ежегодный обзор от Google отражает темы, события и вопросы, которые попали в поле зрения и заслужили внимание общества. В этом году, например, такие крупные спортивные события, как

чемпионат мира по футболу, хоккейный чемпионат и Олимпийские игры, интересовали людей больше, чем фестиваль Positivus или выборы Сейма,

свидетельствуют результаты поисковика.

Среди брендов, которые латвийские пользователи Google стали чаще искать - иностранные новостные источники CNN и BBC News, а также торговая сеть Lidl, которая недавно вышла на местный рынок.

Кинотеатры вернули свою актуальность после ограничений, связанных с пандемией: в списке самых популярных поисковых запросов появились Apollo Kino и Forum Cinemas.

Что касается фильмов, то внимание жителей Латвии привлекли телесериалы с элементами мистики - сериалы Stranger Things ("Очень странные дела") и "Перевал Дятлова" обогнали по частоте запросов подростковую драму Euphoria ("Эйфория") и музыкальный мультфильм Encanto ("Энканто").

Смерть королевы Великобритании Елизаветы II и эксцентричного российского политика Владимира Жириновского также не оставила равнодушными жителей Латвии. Мы скорбели и об уходе из жизни шеф-повара Мартиньша Ритиньша (Mārtiņš Rītiņš) и легендарного актера Арниса Лицитиса (Arnis Līcītis).

На первом месте в списке запросов, которые начинаются со слова "как", стоит вопрос о подаче заявления на получение пособия на дрова, а также отопление, что, несомненно, является одним из самых актуальных вопросов для большого количества жителей в этом году. Люди также регулярно интересуются темами здоровья, ищут информацию о том, как подать заявку на Covid-тест, как лечить коронавирус, снизить уровень холестерина или подать больничный лист в электронном виде. Кроме того, в этом году актуален был вопрос о том, как правильно голосовать на выборах Сейма.

Топ поисковых запросов Google в Латвии в 2022 году:

  1. Covid sertifikāts (Covid-сертификат);
  2. Ukraina;
  3. manavakcina;
  4. World Cup 2022;
  5. CNN;
  6. EUR to RUB;
  7. Wordle;
  8. Degvielas cenas (цены на топливо);
  9. Lidl loterija (лотерея Lidl);
  10. Hokejs 2022.

События:

  1. World Cup 2022;
  2. Hokejs 2022;
  3. Olimpiāde 2022;
  4. Positivus 2022;
  5. Vēlēšanas 2022 (выборы 2022);
  6. Summer Sound;
  7. Eurobasket 2022;
  8. Eurovision 2022;
  9. Muzeju nakts 2022 (Ночь музеев 2022);
  10. Latvijas Republikas proklamēšanas diena 2022 (День независимости Латвии 2022).

Бренды:

  1. CNN;
  2. Lidl;
  3. BBC News;
  4. Apollo Kino;
  5. Flightradar24;
  6. Zalando;
  7. Rutube;
  8. Forum Cinemas;
  9. Nexta;
  10. Swedbank.

Личности, ушедшие из жизни:

  1. Queen Elizabeth (королева Елизавета);
  2. Vladimirs Žirinovskis (Владимир Жириновский);
  3. Jurijs Šatunovs (Юрий Шатунов);
  4. Mārtiņš Rītiņš (Мартиньш Ритиньш);
  5. Arnis Līcītis (Арнис Лицитис);
  6. Ivo Goldmanis (Иво Голдманис);
  7. Technoblade;
  8. Valdis Bērziņš (Валдис Берзиньш);
  9. Betty White;
  10. Ausma Kantāne (Аусма Кантане).

Кино:

  1. Stranger Things ("Очень странные дела");
  2. Djatlova pāreja ("Перевал Дятлова");
  3. Eiforija ("Эйфория");
  4. Encanto ("Энканто");
  5. "Жизнь по вызову";
  6. Tinder Swindler;
  7. "Пацанки";
  8. "День труда";
  9. Smile ("Улыбка");
  10. The Summer I Turned Pretty ("Лето, когда я стала красивой").

Запросы, начинающиеся с "как…":

  1. Kā pieteikties malkas pabalstam (как подать заявку на пособие на дрова);
  2. Kā pieteikties uz Covid testu (как записаться на Covid-тест);
  3. Kā labāk dzīvot (как лучше жить);
  4. Kā iesniegt B lapu VSAA elektroniski (как электронно подать в VSAA лист В);
  5. Kā balsot Saeimas vēlēšanās (как голосовать на выборах в Сейм);
  6. Kā pieteikties apkures pabalstam (как подать заявку на пособие по отоплению);
  7. Kā ārstēt Covid (как лечить ковид);
  8. Kā aprēķināt procentus (как вычислить проценты);
  9. Kā samazināt holesterīnu (как понизить холестерин);
  10. Kā pagatavot garneles (как приготовить креветки).

*Самые актуальные поисковые запросы (Trending Searches) - это результаты поиска Google, объем которых значительно вырос в 2022 году по сравнению с 2020 годом, за длительный период времени.

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