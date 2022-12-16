Липину интересно ⟩ Кто все эти министры? Часть 2: новые лица

Также отметим на полях, что Либиня-Эгнере - единственная во всем правительстве, чье образование соответствует сфере деятельности. Разумеется, мы видели как примеры удачных министров без профильного образования, так и примеры бездарных министров с оным. Но все равно приятно, что хотя бы один министр совпал с министерством.

Министр здравоохранения

Кто: Лига Меньгелсоне

Партия: беспартийная, направлена на пост от "Объединенного списка"

Опыт работы: генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей с 2011 года, до этого была членом правления или директором нескольких СМИ и новостных агентств: "Телеграф", News Media Group, Mediju Grupa Tops, BNS Latvija.

​Образование: бакалавр культурного менеджмента, высшее образование в социальных науках.

Лига Меньгелсоне Фото: Ieva Leiniša/LETA

Что изменится: хаос продолжится.

Если верить самой Меньгелсоне, то предложение возглавить это министерство было для нее неожиданным и внезапным. И без ее согласия не было бы и правительства. Что уже позволяет нам подумать о том, насколько здравоохранение в почете у политиков Латвии. И это не только мои домыслы, вот слова нашего нового министра:

"Даже предыдущие министры не хотели брать на себя управление сферой здравоохранения, и это очень и очень жаль, потому что это очень важная и социально чувствительная тема", - говорит Меньгелсоне.