Вторая часть статьи-знакомства. Теперь нас ждут те министры, для которых появление на таком посту - что-то новенькое. Хотя, разумеется, это не значит, что они в политике люди новые. Большинство из них знакомы тем, кто следит за перипетиями латвийских структур власти. Но нам же удобнее - проще предугадывать, чего от них ожидать.
Липину интересно ⟩ Кто все эти министры? Часть 2: новые лица
Об уже известных лицах в Кабинете министров вы можете прочитать в первой части статьи. А об остальных - рассказываю ниже.
Министр обороны
Кто: Инара Мурниеце
Партия: Национальное объединение
Опыт работы: с 2011 года бессменный депутат Сейма, с 2014-го - бессменный же председатель Сейма. Журналист Latvijas Avīze (2009-2011).
Образование: бакалавр-переводчик.
Что изменится: принципиально - ничего. Но все будет делаться "быстрее, выше, сильнее".
Если говорить именно о Мурниеце, то немного странно называть новичком ту, которая восемь лет стояла во главе парламента. Но то законодательная власть, а это исполнительная.
И в сфере обороны смена министров выглядит достаточно заметной. По крайней мере формально... Напомню, что предшественником Мурниеце на этом посту был представитель либеральных "Для развития/За!" Артис Пабрикс. Казалось бы, такая радикальная смена политических партий должна повлиять на всю индустрию. Но, оказывается, цели и задачи Пабрикса удивительно близки идеалам Нацобъединения.
Так что те, кто надеялся на отмену обязательного призыва - не надейтесь. Создание Службы государственной обороны Мурниеце называет наипервейшей своей задачей. Она также хочет поднять финансирование сферы обороны до 3% от ВВП (по нынешнему законопроекту - это 2% от ВВП с ростом до 2,5% от ВВП к 2025 году). Ну и модернизировать вооруженные силы, куда без этого. Главная причина - война в Украине.
И учитывая, что оборона стоит первым приоритетом нового правительства в декларации, можно ожидать, что именно запросы Министерства обороны будут выполняться быстрее и решительнее всех прочих.
Министр климата и энергетики
Кто: Раймонд Чударс
Партия: "Новое Единство"
Опыт работы: председатель Саласпилсской краевой думы (2009-2022), адвокат (2002-2009).
Образование: юрист.
Что изменится: начнем с того, что само появление нового министерства - это изменение. Последний раз новое министерство у нас появилось в 2011 году, когда Министерство среды и Министерство регионального развития и дел самоуправления слились в Министерство окружающей среды и регионального развития. Хотя и то это возвращение министерства, которое было разделено на две части в 2003 году.
А тут абсолютно новая единица. И пока не совсем ясно, например, чем "климат" отличается от "окружающей среды". В декларации соответствующая глава называется "Энергетика, климат и окружающая среда", то есть даже правительство не разделяет эти понятия. Так что главное, что я лично жду от этого министерства - понимания, зачем оно нужно.
Сам Чударс пока точно не знает даже, где будет находиться новое министерство. Но знает, что ему будет нужно около 50 человек. Также, судя по его интервью (и декларации правительства), главной задачей нового министерства будет осуществление зеленого курса. Что ж, нам остается только наблюдать и через пару лет решить: "А нужно ли было новое министерство?".
Министр благосостояния
Кто: Эвика Силиня
Партия: "Новое Единство"
Опыт работы: парламентский секретарь Кабинета министров с 2019 года, парламентский секретарь Министерства внутренних дел (2013-2019), советник министра внутренних дел по юридическим вопросам (2011-2013), практикующий адвокат (2003-2012).
Образование: юрист, магистр социальных наук.
Что изменится: все лучшее - детям! Остальные могут на многое не рассчитывать.
Министерство благосостояния - это странная часть правительства. С одной стороны, частых смен глав, как, например, в случае с Министерством образования, не наблюдается. С другой - и держаться за это кресло никто особенно не хочет, в отличие от Министерства иностранных дел или Министерства земледелия. Меняется правительство - меняется и министр благосостояния. Причем за последние 12 лет при каждой смене министра меняется и его партийная принадлежность. Сравним это, например, с Министерством культуры, которое уже 11 лет принадлежит Нацобъединению, или с Министерством экономики, которое с 2009 года находится под властью "Нового Единства" (не считая трехлетней паузы на Союз зеленых и крестьян).
В общем, складывается впечатление, что за Министерство благосостояния никто бороться не хочет. В той же уже многократно упомянутой декларации вопросам благосостояния посвящено неполных три страницы. При этом там в основном говорится о семьях и детях. Люди с инвалидностью или пенсионеры - не упоминаются.
Сама Силиня тоже говорит, что ее приоритет - это дети и семьи (особенно неполные). Я, конечно, не против помощи детям и семьям, но кажется, что правительство забывает об огромном пласте других людей и и их проблемах, которые должно решать Министерство благосостояния.
Министр юстиции
Кто: Инесе Либиня-Эгнере
Партия: "Новое Единство"
Опыт работы: депутат Сейма с 2011 года, советник президента по юридическим вопросам (2007-2011), работала адвокатом, преподавала в Латвийском университете.
Образование: доктор юридических наук.
Что изменится: упор на политические моменты, а не на экономические.
Уже предыдущий министр юстиции Янис Борданс за четыре года очень много времени потратил на вещи, связанные с экономикой страны. Так, в Латвии появился суд по экономическим делам, а управление Рижским и Вентспилсским портами было перенято Латвией.
Либиня-Эгнере же прямо заявляет, что ее главная цель - добиться того, чтобы выполнялись решения Конституционного суда. В первую очередь это относится к закону о партнерских отношениях. Но мы можем вспомнить и, например, то, что понадобилась пандемия, чтобы власть имущие вспомнили свое обещание повысить зарплаты медикам.
Получится ли это у Либини-Эгнере - другой вопрос. Но в ее пользу играет то, что "Новое Единство" - это премьерская партия. Кроме того, "Консервативные" (партия Борданса) явно потеряли в популярности у своих избирателей, когда проголосовали за закон о партнерских отношениях. У "Нового Единства" таких проблем быть не должно.
Но и Нацобъединение так просто не сдастся. Не зря, как многие заметили, вопрос партнерских отношений так и не был вынесен в декларацию правительства. Но борьба министра юстиции за выполнение правительством судебных постановлений - это один из самых интересных сюжетов нового правительства.
Также отметим на полях, что Либиня-Эгнере - единственная во всем правительстве, чье образование соответствует сфере деятельности. Разумеется, мы видели как примеры удачных министров без профильного образования, так и примеры бездарных министров с оным. Но все равно приятно, что хотя бы один министр совпал с министерством.
Министр здравоохранения
Кто: Лига Меньгелсоне
Партия: беспартийная, направлена на пост от "Объединенного списка"
Опыт работы: генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей с 2011 года, до этого была членом правления или директором нескольких СМИ и новостных агентств: "Телеграф", News Media Group, Mediju Grupa Tops, BNS Latvija.
Образование: бакалавр культурного менеджмента, высшее образование в социальных науках.
Что изменится: хаос продолжится.
Если верить самой Меньгелсоне, то предложение возглавить это министерство было для нее неожиданным и внезапным. И без ее согласия не было бы и правительства. Что уже позволяет нам подумать о том, насколько здравоохранение в почете у политиков Латвии. И это не только мои домыслы, вот слова нашего нового министра:
"Даже предыдущие министры не хотели брать на себя управление сферой здравоохранения, и это очень и очень жаль, потому что это очень важная и социально чувствительная тема", - говорит Меньгелсоне.
И с этим сложно не согласиться. Но проблема в том, что если Министерство здравоохранения так и будут перебрасывать как горячую картошку, то проблемы (а их много) решаться не будут. И это явная боязнь политических последствий - вряд ли это просто совпадение, что единственный беспартийный министр у нас - министр здравоохранения.
Сама Меньгелсоне говорит, что в этой сфере важно "понимание миссии". Только откуда это понимание может взяться у человека, которому пришлось внезапно согласиться на эту должность, чтобы правительство все-таки сформировалось?
Вот и получается, что в декларации здравоохранению посвящены лишь общие "повысим", "уменьшим", "будем придерживаться", а сама Меньгелсоне приоритетом здравоохранения называет "здоровье пациента". И на том, как говорится, спасибо.
Министр охраны среды и регионального развития
Кто: Марис Спринджукс
Партия: "Объединенный список"
Опыт работы: председатель думы Адажского самоуправления (2014-2022), депутат 7-го Сейма.
Образование: бакалавр-агроном, магистр государственного управления.
Что изменится: будет поспокойнее. Если Даугавпилс позволит.
Вот существовало себе это министерство, никому не мешало, никого не тревожило. Его то разъединяли на два, то снова сшивали. То там Раймонд Вейонис сидит девять лет подряд, то Каспар Герхардс - пять. Тишь да гладь.
А потом - привет, Юрис Пуце - административно-территориальная реформа - 43 самоуправления вместо 119 - дело Ушакова - роспуск Рижской думы - внеочередные выборы - коррупционный скандал - пока, Юрис Пуце.
И это меньше двух лет на посту. А потом пришел Артур Том Плешс и все снова притихло. Реформу довели до конца, муниципальные выборы прошли, Вараклянский край отстоял право существовать отдельно и все. Снова тишь да гладь.
Это все спокойствие немного разогнал мэр мятежного Даугавпилса Андрей Элксниньш, отказавшись сносить два памятника за счет самоуправления. Плешс вроде и ему грозил роспуском думы, но как-то улеглось.
Поэтому подозреваю, что и Спринджукс не будет особо ничего ворошить. С Даугавпилсом если и будут проблемы, то их, судя по всему, будет решать все правительство. А сам министр приоритетом называет "усиление регионального управления". Другими словами - региональное развитие.
Что касается окружающей среды, то это уже к Министерству климата, правда? Или все-таки нет? Вот с этим тоже надо будет разобраться.
Министр сельского хозяйства
Кто: Дидзис Шмитс
Партия: "Объединенный список"
Опыт работы: депутат 13-го Сейма, председатель правления Латвийской федерации пищевых предприятий (2014-2018), председатель правления компании по лоббированию Šmits, Jēkabsons un Partneri (2011-2018), президент Союза рыбопромышленников с 2006 года.
Образование: магистр дипломатии международных отношений.
Что изменится: да ничего. А надо?
Как я и писал в первой части, Министерство земледелия - самое спокойное из всех министерств Латвии. За 20 лет министр земледелия у нас менялся пять раз. Пять! За это же время министр образования у нас сменился 13 раз. Министр здравоохранения - 14. Министр экономики - 12.
Так что либо у нас с сельским хозяйством нет проблем, либо оно никого особенно не интересует. В обоих случаях я бы не ждал резких перемен в этой сфере. Сам Шмитс уже пообещал скорую встречу с представителями крестьянства, так что там можно будет получить более четкое представление о происходящем.
***
Как видим, новые министры в большинстве своем тоже будут продолжать курс, начатый их предшественниками. В некоторых случаях усиливая давление (в сфере обороны), в некоторых - ослабевая (в сфере регионального развития).
Самым слабым видится сфера здравоохранения. Министр был выбран поспешно, никто этим не хотел заниматься. А проблем в медицине меньше не становится. Так что пожелаем сил врачам, медсестрам и пациентам.
А самой любопытной я бы назвал сферу юстиции. Там ожидаются самые яркие столкновения и самые громкие споры внутри коалиции. И, возможно, именно в этой сфере решится, будет ли второе правительство Кариньша столь же долговечным, как и первое.
Самое же таинственное - Министерство климата и энергетики. Будем надеяться, что через четыре года мы не назовем его "самым бесполезным".
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