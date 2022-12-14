К 2025 году Латвия планирует полностью отказаться от больших пластиковых пакетов в супермаркетах. Магазины по-разному готовятся к грядущим переменам, создавая аналоги и специальные предложения. А как дела с привычными мешочками у наших соседей? Разбирался RUS TVNET.
"Бесплатная раздача будет караться штрафом". Как соседи борются с мешочками?
Что случилось?
Из-за серьезного вреда для окружающей среды Евросоюз с 2015 года начал борьбу с пластиком, а страны ЕС обязались сократить использование полиэтиленовых пакетов. По планам Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), Латвия с 2025 года должна полностью отказаться от их использования - кульки планируется заменить на упаковку из бумаги и картона или другого сырья из натуральных волокон и биопластика.
О том, как к этому готовится Латвия, мы писали в отдельном материале. А как обстоят дела в Литве и Эстонии?
Сейм Литвы с июля 2023 года запретит торговцам бесплатно предлагать даже сверхтонкие прозрачные полиэтиленовые пакеты - они должны будут облагаться платой, за исключением тех, что предназначены для упаковки свежего мяса, рыбы и продуктов из них. Бесплатное предоставление таких пакетов будет караться предупреждением или штрафом. Введение платы призвано побудить людей заменить вредную упаковку тканевыми или бумажными аналогами.
Один из инициаторов поправок, представитель фракции Партии свободы Каспарас Адомайтис, основываясь на данных Евростата, утверждает, что
Литва потребляет больше всего тонких полиэтиленовых пакетов на континенте
- в 2020 году на одного жителя приходилось 249 ультратонких пакетов.
Ситуация в Эстонии сейчас напоминает положение дел в Латвии. Журналист эстонского портала Rus.Postimees Ольга Лебедева сообщила RUS TVNET, что маленькие пластиковые пакеты бесплатно доступны во всех магазинах страны, кроме сети Rimi. В то же время большие пакеты, как и в Латвии, можно приобрести только за деньги. В качестве аналогов супермаркеты Эстонии предлагают бумажные и тканевые пакеты. Также покупатели всегда могут прийти с собственными.
Тем временем в Эстонии также звучали призывы совсем отказаться от пластиковых пакетов, однако не из-за соображений защиты природы. Как написал один из эстонских экспертов, использование пластиковых пакетов косвенно является финансированием военных действий России в Украине, так как более 30 процентов пластиковой упаковки Евросоюза производится из российской нефти и газа.
Однако, по словам журналиста, реакции от торговых сетей на подобные призывы так и не последовало.
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