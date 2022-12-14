"Бесплатная раздача будет караться штрафом". Как соседи борются с мешочками?

- в 2020 году на одного жителя приходилось 249 ультратонких пакетов.

Ситуация в Эстонии сейчас напоминает положение дел в Латвии. Журналист эстонского портала Rus.Postimees Ольга Лебедева сообщила RUS TVNET, что маленькие пластиковые пакеты бесплатно доступны во всех магазинах страны, кроме сети Rimi. В то же время большие пакеты, как и в Латвии, можно приобрести только за деньги. ​В качестве аналогов супермаркеты Эстонии предлагают бумажные и тканевые пакеты. Также покупатели всегда могут прийти с собственными.

Тем временем в Эстонии также звучали призывы совсем отказаться от пластиковых пакетов, однако не из-за соображений защиты природы. Как написал один из эстонских экспертов, использование пластиковых пакетов косвенно является финансированием военных действий России в Украине, так как более 30 процентов пластиковой упаковки Евросоюза производится из российской нефти и газа.

Однако, по словам журналиста, реакции от торговых сетей на подобные призывы так и не последовало.