Фестиваль азиатских латерн, который проходит в литовской Пакройской усадьбе, этой зимой стал одним из крупнейших развлекательных объектов в странах Балтии. Посетители стремятся здесь не только развлечься и проникнуться праздничной атмосферой, но и получить новые впечатления и познакомиться с культурой Восточной Азии, к которой относятся шелковые световые скульптуры.
Фото ⟩ Фестиваль больших латерн: чем балтийцев привлекает азиатская культура?
О том, почему литовцы и латвийцы интересуются восточной культурой, мы поговорили с главным специалистом и преподавателем Центра азиатских исследований Университета Витаутаса Великого в Литве, доктором Dr. Арвидасом Кумписом (Arvydas Kumpis).
Почему люди из других культур так восхищаются восточноазиатской культурой? Что заставляет балтийцев интересоваться Китаем, Японией и их традициями?
Когда речь заходит о причинах привлекательности восточноазиатских стран, как основные можно назвать экзотику, неизвестность и загадочность. Это совершенно отличные от наших представления о жизни. Отправляясь в Восточную Азию, мы видим совсем другую картину, чем в Европе, другие традиции. И именно эти отличия и привлекают. Это совершенно необычные для европейца цвета, формы, история, религиозно-мифологические системы и традиции, создающие экзотический образ. Это естественно притягивает нас, мы тяготеем к тому, что визуально, обонятельно и вкусово характерно для этого экзотического образа. Восток завораживает нас своими танцами, костюмами, едой и обычаями.
Почему мы относительно мало знаем о культуре стран Восточной Азии?
Видимо потому, что нам еще со школы больше рассказывают о древней Греции - той культуре, которая легла в основу западной цивилизации. Однако многие люди в какой-то момент своей жизни узнают о восточноазиатских традициях и наследии и открывают для себя эту культуру. Это производит огромное впечатление на людей. Культуры азиатских стран очень разнообразны. Китай является центром традиции, из которой возникло большинство культур, принявших свои самобытные формы в отдельных странах Восточной Азии. Поэтому влияние Древнего Китая на Азию подобно влиянию Древней Греции или Древнего Рима на западную культуру. Восточная Азия - огромная территория, где проживает множество народов, поэтому все разнообразие там просто поражает воображение.
Пакройская усадьба приглашает не только насладиться праздником азиатских латерн, но и испытать предвкушение Рождества и Нового года. Что вы думаете о довольно сильной традиции в странах Балтии сочетать новогодние поздравления с китайскими новогодними символами, связанными с зодиаком? Соблюдают ли восточные азиаты эти традиции?
Действительно, знаки зодиака, вероятно, являются одним из самых распространенных аспектов Восточной Азии в наших землях. В зодиаке используется магическое число 12, где каждое число представлено отдельным животным со своими характеристиками и циклами. Общий жизненный цикл человека оценивается в 60 лет, а в Восточной Азии считается, что с 60 лет начинается ваша вторая жизнь, так как вы проходите полный круг из двенадцати животных. В Восточной Азии действуют те же убеждения.
Только там, например, в Китае лунный год начинался не одновременно с нашим Новым годом, а в конце января или начале февраля.
Если мы посмотрим на символику цветов, то одежду, посуду, аксессуары мы часто подбираем или комбинируем с цветами новогоднего животного, но в Китае принято использовать только красный цвет для всех украшений. По традиции именно красный цвет приносит удачу. Шум отпугивает несчастья, поэтому шутки, фейерверки и громкая музыка обязательны при встрече Нового года. Мы включаем в наш праздник черты и традиции, которые нам нравятся, но это не обязательно означает, что так отмечают по всей Восточной Азии.
Почему одним из важнейших символов Восточной Азии является дракон? Он также представлен в различных формах на фестивале в Пакройской усадьбе "Драконы, мифы и легенды". Почему дракон стоит на вершине иерархии мифических существ?
В Восточной Азии дракон - мифическое существо, которое не только приносит удачу, но и обеспечивает особую защиту. Это существо-хранитель, которое действует как посредник между богами и людьми. Наиболее отличительной чертой восточноазиатского дракона является то, что эти драконы бескрылые, обычно змееподобные существа. Что немаловажно, драконы не только защищают, но и приносят пользу, делая это через воду. Восточноазиатский дракон часто обитает в реках, озерах, морях и океанах, также в горах, но в небе не летает. В Восточной Азии признается ряд мифических существ, но среди них дракон обладает наибольшей силой и потенциалом.
Правда ли, что в Китае до сих пор строят здания с отверстиями, через которые могут пройти драконы?
Звучит смешно, но это правда. Особенно в Гонконге, где существует правовое регулирование фэн-шуй. Все должно соответствовать принципам фэн-шуй для поддержания движения энергии, чтобы пространство не замыкалось и не образовывались негативные силы и плохие эмоции. И одним из таких элементов являются полости, оставленные в зданиях для драконов.
Что бы вы пожелали людям, которые не могут отправиться в путешествие по Восточной Азии, но планируют увидеть частичку этой культуры в Литве - на фестивале больших азиатских латерн?
Я очень рад, что в Литве установилась такая традиция - проводятся фестивали азиатских латерн, которые знакомят людей с культурой дальних стран. Часто, видя только проблемные зоны других стран, мы отодвигаем в сторону великое культурно-историческое и мифологическое наследие. Важно понимать, что в Азии есть не только политика, но и языки, обычаи и история. Если мы это узнаем, нам будет намного легче увидеть красоту Восточной Азии.
Фестиваль больших азиатских латерн "Драконы, мифы и легенды" проходит в Пакройской усадьбе каждую пятницу, субботу и воскресенье до 8 января. В праздничный период фестиваль ждет гостей каждый день с 23 декабря по 1 января.
Пакройская усадьба находится совсем недалеко от Бауски и Елгавы, всего в двух часах езды от Риги. Это не только крупнейшее усадебное хозяйство в Литве, но и одно из 18 самых привлекательных мест культурного туризма в Европе, получившее в Литве титул "Туристический объект года 2018, 2019, 2021". Каждый год здесь проходят уникальные фестивали цветов и света, а также возрождение сцен усадебной жизни 19 века.
Галерея: Фестиваль больших азиатских латерн "Драконы, мифы и легенды"
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