Я очень рад, что в Литве установилась такая традиция - проводятся фестивали азиатских латерн, которые знакомят людей с культурой дальних стран. Часто, видя только проблемные зоны других стран, мы отодвигаем в сторону великое культурно-историческое и мифологическое наследие. Важно понимать, что в Азии есть не только политика, но и языки, обычаи и история. Если мы это узнаем, нам будет намного легче увидеть красоту Восточной Азии.

Фестиваль больших азиатских латерн "Драконы, мифы и легенды" проходит в Пакройской усадьбе каждую пятницу, субботу и воскресенье до 8 января. В праздничный период фестиваль ждет гостей каждый день с 23 декабря по 1 января.

Пакройская усадьба находится совсем недалеко от Бауски и Елгавы, всего в двух часах езды от Риги. Это не только крупнейшее усадебное хозяйство в Литве, но и одно из 18 самых привлекательных мест культурного туризма в Европе, получившее в Литве титул "Туристический объект года 2018, 2019, 2021". Каждый год здесь проходят уникальные фестивали цветов и света, а также возрождение сцен усадебной жизни 19 века.