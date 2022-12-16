На корабле "Союз" произошла утечка охлаждающей жидкости: будущие миссии под угрозой

В среду, 14 декабря, было замечено, что с корабля "Союз", при помощи которого на Международную космическую станцию доставили космонавтов, утекает охлаждающая жидкость. Диспетчеры заметили поток частиц, выбрасываемых из пристыкованного корабля "Союз". Это не позволило космонавтам Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину отправиться в почти семичасовую "прогулку по космосу".

"Утечка, которая была видна в прямом эфире NASA, выглядела как поток снежинок, вылетающих из задней части капсулы "Союз МС-22", - говорится в публикации агентства.

В четверг, 15 декабря, Роскосмос опубликовал сообщение, в котором сообщил, что специалисты изучают последствия утечки охлаждающей жидкости, обнаруженной на корабле "Союз МС-22", экипажу МКС ничего не угрожает.

Problem with Soyuz MS-22 on the ISS right now! pic.twitter.com/V4Ymvnn2D1 — Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) December 15, 2022

NASA в четверг опубликовало похожее сообщение, добавив, что продолжает сотрудничать с Роскосмосом, чтобы узнать, какие шаги необходимо предпринять для предотвращения проблемы и потенциальной опасности.

Пока неизвестно, как повреждение космического корабля повлияет на запланированное на март 2023 года возвращение команды космонавтов на Землю.