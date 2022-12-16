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На корабле "Союз" произошла утечка охлаждающей жидкости: будущие миссии под угрозой

TVNET rus.tvnet.lv
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На корабле "Союз" произошла утечка охлаждающей жидкости: будущие миссии под угрозой
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Фото: AFP / Scanpix

Российское космическое агентство сообщило, что на космическом корабле "Союз" во время стыковки с МКС произошла утечка охлаждающей жидкости. Это подтверждают сделанные фотографии и видео.

В среду, 14 декабря, было замечено, что с корабля "Союз", при помощи которого на Международную космическую станцию доставили космонавтов, утекает охлаждающая жидкость. Диспетчеры заметили поток частиц, выбрасываемых из пристыкованного корабля "Союз". Это не позволило космонавтам Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину отправиться в почти семичасовую "прогулку по космосу".

"Утечка, которая была видна в прямом эфире NASA, выглядела как поток снежинок, вылетающих из задней части капсулы "Союз МС-22", - говорится в публикации агентства.

В четверг, 15 декабря, Роскосмос опубликовал сообщение, в котором сообщил, что специалисты изучают последствия утечки охлаждающей жидкости, обнаруженной на корабле "Союз МС-22", экипажу МКС ничего не угрожает.

NASA в четверг опубликовало похожее сообщение, добавив, что продолжает сотрудничать с Роскосмосом, чтобы узнать, какие шаги необходимо предпринять для предотвращения проблемы и потенциальной опасности.

Пока неизвестно, как повреждение космического корабля повлияет на запланированное на март 2023 года возвращение команды космонавтов на Землю.

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