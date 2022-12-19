"Это действительно жестоко…": в Гробине в мусорном контейнере нашли мешок с котятами

"Котят сразу доставили в ветеринарную клинику в Гробине, где о них позаботилась ветеринар Гинта. В клинике котят отогрели, введя специальную жидкость, потому что они были сильно обморожены.

На данный момент два маленьких найденыша до сих пор находятся в клинике, они накормлены и согреты - скорее всего, они были чьими-то домашними котятами до попытки избавиться от них таким жестоким способом", - говорится в сообщении Южнокурземского края.

Чтобы котята не попали в приют для животных, край ищет людей, которые хотели бы подарить им дом и любовь.

Тем временем полиция просит всех, у кого может быть какая-либо информация о людях, совершивших это преступление, сообщить об этом.

"Я видел много вещей, связанных с жестоким обращением с животными, но этот случай был действительно жестоким", - сказал Мартиньш Сварс, который занимается бездомными животными в городе.