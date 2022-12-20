Вт, 20.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

За четыре месяца Латвия снизила потребление газа на 43%

rus.tvnet.lv/LETA
За четыре месяца Латвия снизила потребление газа на 43%
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 1
Инчукалнское подземное газохранилище
Инчукалнское подземное газохранилище Фото: Paula Čurkste/LETA

С августа по ноябрь этого года Латвия сократила потребление природного газа более чем на 43% по сравнению со средним потреблением за эти четыре месяца в предыдущие пять лет, свидетельствуют данные Eurostat.

Согласно этим данным, потребление газа в ЕС в августе-ноябре этого года снизилось на 20,1% по сравнению со средним потреблением в эти месяцы в 2017-2021 годах.

Среди стран ЕС за этот период больше всего снизилось потребление газа в Финляндии - на 52,7%, за ней следуют Латвия с 43,2% и Литва с 41,6%.

На четвертом месте Эстония, где потребление газа упало более чем на 35%.

В конце июля страны ЕС приняли решение о добровольном сокращении потребления природного газа не менее чем на 15% по сравнению со средним потреблением в предыдущую пятилетку в ситуации, когда необходимо искать альтернативные российским источники газа.

По данным Eurostat, с августа по ноябрь 18 стран ЕС сократили потребление газа не менее чем на 15%.

Шесть стран, включая Чехию, Ирландию, Португалию и Испанию, сократили потребление менее чем на 15%, а две страны увеличили потребление - Мальта (на 7,1%) и Словакия (на 2,6%).

Кипр - единственная страна ЕС, не использующая природный газ.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх