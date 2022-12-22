Фото и видео ⟩ Люди помогли вернуться в лес заплутавшему у дороги глухарю

"Некоторое время назад мне позвонил друг, который заметил, что уже несколько дней на обочине дороги находился глухарь, жизнь которого была в опасности", - написал орнитолог-любитель Хыбемяги.

"Учитывая, что птица подвергала свою жизнь опасности и в любой момент в темноте она могла попасть под машину... сказано - сделано", - написал Хыбемяги.

Он призвал Общество защиты диких животных прийти ему на помощь, потому что иметь дело с глухарем - не то же самое, что иметь дело с маленькой птичкой. Вместе с Анникой, пришедшей на помощь из общества, они попытались поймать заблудившуюся птицу.

"Несколько минут по горло в снегу, и добились успеха. Мы провели небольшое исследование его здоровья, а затем отпустили его в большой сосновый лес, где, надеемся, он успешно переживет зиму. Точное место разглашать не буду, иначе вы захотите его посетить", - рассказал Хыбемяги.

Спасенный глухарь также получил на ногу персональное кольцо.

Глухарь - самая крупная птица трибы тетеревиных. От других представителей трибы отличается сильно округленным хвостом и удлиненными перьями на шее. Обитает в хвойных, смешанных и лиственных лесах Евразии.