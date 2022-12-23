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Предрождественский день: какой погоды ждать в пятницу?

rus.tvnet.lv/LETA
Предрождественский день: какой погоды ждать в пятницу?
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Рождественские украшения в Старой Риге
Рождественские украшения в Старой Риге Фото: Zane Bitere/LETA

Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 23 декабря, на большей части территории Латвии временами пройдут дожди, небо будет затянуто облаками, днем не рассеется туман.

Температура воздуха сохранится в пределах +1..+6 градусов. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер.

В Риге предрождественский день ожидается облачным, с кратковременными дождями. Температура воздуха составит до +4 градусов.

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