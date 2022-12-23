Ученые узнали, почему у некоторых переболевших ковидом исчезает обоняние

Причиной послужили атаки иммунных клеток на обонятельный эпителий. Из-за этиъ клеток в организме человека сокращается число обонятельных нейронов, а само обоняние не восстанавливается. Однако шанс его вернуть даже после продолжительной иммунной атаки все же существует, подчеркивают ученые.

Теперь специалисты хотят узнать, почему одни люди начинают чувствовать запахи почти сразу после выздоровления, а другие лишаются этой способности на месяцы и даже годы.

В ходе исследования экспертами были проанализированы образцы обонятельного эпителия 24 человек, девять из которых страдают от продолжительной потери обоняния после болезни. Итоги эксперимента свидетельствовали об обширном проникновении в обонятельный эпителий так называемых Т-клеток, которые участвуют в формировании иммунного ответа организма. Отмечается, что это проникновение продолжалось даже после выздоровления человека.