Видео ⟩ Редкие кадры: в США пойман момент, когда лось сбрасывает рога

На видео видно, как он спокойно стоит на снегу, потом вдруг качает головой, и оба крупных рога падают на землю. Потом он убегает с места происшествия.

Самцы сбрасывают рога каждый год, обычно в середине зимы после сезона спаривания. Новые рога начинают расти несколько недель спустя, пишет американское СМИ Huffington Post.

Домохозяйка Тайра уникальным видео поделилась в соцсетях.

"У моего дома он сбросил рога!", - написала она.