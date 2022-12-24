В штате Аляска, в США, камера наблюдения за домом зафиксировала уникальный момент, на котором видно, как он внезапно сбрасывает свои рога.
Видео ⟩ Редкие кадры: в США пойман момент, когда лось сбрасывает рога
Редкие кадры: в США пойман момент, когда лось сбрасывает рога
На видео видно, как он спокойно стоит на снегу, потом вдруг качает головой, и оба крупных рога падают на землю. Потом он убегает с места происшествия.
Самцы сбрасывают рога каждый год, обычно в середине зимы после сезона спаривания. Новые рога начинают расти несколько недель спустя, пишет американское СМИ Huffington Post.
Домохозяйка Тайра уникальным видео поделилась в соцсетях.
"У моего дома он сбросил рога!", - написала она.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!