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Видео ⟩ Редкие кадры: в США пойман момент, когда лось сбрасывает рога

rus.tvnet.lv
Редкие кадры: в США пойман момент, когда лось сбрасывает рога
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Лось сбрасывает рога. Кадр из видео.
Лось сбрасывает рога. Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

В штате Аляска, в США, камера наблюдения за домом зафиксировала уникальный момент, на котором видно, как он внезапно сбрасывает свои рога.

На видео видно, как он спокойно стоит на снегу, потом вдруг качает головой, и оба крупных рога падают на землю. Потом он убегает с места происшествия.

Самцы сбрасывают рога каждый год, обычно в середине зимы после сезона спаривания. Новые рога начинают расти несколько недель спустя, пишет американское СМИ Huffington Post.

Домохозяйка Тайра уникальным видео поделилась в соцсетях.

"У моего дома он сбросил рога!", - написала она.

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