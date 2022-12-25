Видео ⟩ Перепрыгнул забор: в Эстонии лось забрался во двор частного дома

Жительница деревни Рохунеэме волости Виймси поделилась с редакцией Elu24 видеоклипом о том, как она увидела лося, гуляющего по ее двору. Лось пришел в гости в пятницу утром, накануне Рождества. "Здесь их довольно много, и я их тоже видела, но не прямо у себя во дворе", – призналась жительница Виймси.

Женщина также сделала пост о неожиданном госте в группе в Facebook, где выразила беспокойство за животное.

"Это так грустно, что строительством и обустройством мы отнимаем у животных дом", – пожаловался один, а другой добавил, что лосей там видят уже несколько десятилетий, и указал, что это, вероятно, привычка.

"Бедный, должно быть, ориентируется по картам десятилетней давности. Этих лесов там уже и в помине нет", – грустно уточнил кто-то.

Судя по комментариям, лось попал на задний двор, перепрыгнув через забор. "Перед этим низким забором он перепрыгнул значительно более высокий забор с очень острыми концами. Я затаила дыхание, чтобы он не поранился", – рассказала автор поста.