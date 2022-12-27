Видео ⟩ Кампания "Ангелы над Латвией" собрала деньги для всех детей

Таким образом, можно будет помочь всем 187 детям, обратившимся за поддержкой. Недостающую сумму пожертвовали как бизнесмены, так и частные лица. Напомним, что в ходе кампании собирались средства для детей с проблемами со здоровьем.

Компания продолжится и в январе, поэтому каждый житель может принять участие в акции и сделать пожертвование на здоровье детей до 31 января.

Одна из детей, которым будет оказана помощь благодаря пожертвованным в акции средствам - страдающая злокачественной эпилепсией Элизабет, которой скоро исполнится 10 лет. Каждый приступ может стать для нее фатальным, поэтому мама девочки рядом с ней 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Старший брат также много помогает семье.

Эпилептические припадки Элизабет стали короче и легче благодаря лекарствам, купленным при поддержке жертвователей.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)