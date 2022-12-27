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Видео ⟩ Кампания "Ангелы над Латвией" собрала деньги для всех детей

rus.tvnet.lv
Кампания "Ангелы над Латвией" собрала деньги для всех детей
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Кампания "Ангелы над Латвией"
Кампания "Ангелы над Латвией" Фото: Ieva Lūka/LETA

С небольшим опозданием кампании "Ангелы над Латвией"  удалось собрать даже больше запланированных 464 222 евро, сообщает TV3 Ziņas. Всего до 26 декабря было пожертвовано 466 958 евро.

Таким образом, можно будет помочь всем 187 детям, обратившимся за поддержкой. Недостающую сумму пожертвовали как бизнесмены, так и частные лица. Напомним, что в ходе кампании собирались средства для детей с проблемами со здоровьем.

Компания продолжится и в январе, поэтому каждый житель может принять участие в акции и сделать пожертвование на здоровье детей до 31 января.

Одна из детей, которым будет оказана помощь благодаря пожертвованным в акции средствам - страдающая злокачественной эпилепсией Элизабет, которой скоро исполнится 10 лет. Каждый приступ может стать для нее фатальным, поэтому мама девочки рядом с ней 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Старший брат также много помогает семье.

Эпилептические припадки Элизабет стали короче и легче благодаря лекарствам, купленным при поддержке жертвователей.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)

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