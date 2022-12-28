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Фото ⟩ Рига вошла в топ-15 самых красивых рождественских мест мира по версии Vogue

rus.tvnet.lv
Рига вошла в топ-15 самых красивых рождественских мест мира по версии Vogue
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Рождественская ярмарка на Домской площади
Рождественская ярмарка на Домской площади Фото: Evija Trifanova / LETA

Рождественская атмосфера, созданная в Латвии, особенно ярмарка в Старой Риге, были отмечены в зарубежных СМИ. Так, Рига была признана одним из самых красивых мест во время праздников.

Американское издание Vouge Living модного журнала Vouge составило топ-15 самых красивых мест в мире, которые стоит посетить во время зимних праздников, пишет Apollo.lv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В список 15 лучших входят такие города, как Брюссель в Бельгии, Эдинбург в Шотландии, Скалистые горы в Канаде, Вена в Австрии, Лондон в Великобритании, Малага в Испании, Нью-Йорк в США, Рим в Италии, Прага в Чехии, деревня Санта Клауса в Рованиеми в Финляндии, Цюрих в Швейцарии, Копенгаген в Дании, а также Кельн в Германии.

Галерея: Рождественская ярмарка в Старой Риге 

Издание поставило Ригу, столицу Латвии, на второе место в списке самых красивых рождественских мест в мире.

Праздничную атмосферу, созданную в Литве, также отметили. Телекомпания BBC опубликовала в социальной сети Instagram топ самых красивых рождественских елок мира, который торжественно открывает Литва с главной елкой в ​​Вильнюсе.

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