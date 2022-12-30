В этом поместье на юге Украины пациенту Зигмунда Фрейда приснился сон, который помог психиатру разработать теорию и метод психоанализа. Эту историю рассказывает Rus.Postimees.
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В стенах этого украинского поместья родился один из самых известных кошмаров мира
Разрушенная усадьба Дубецких - памятник архитектуры, расположенный в селе Васильевка Одесской области. Особняк построен между 1830 и 1854 годами. Точно неизвестно, кто был архитектором, но считается, что это работа Франческо Боффо, который также спроектировал знаменитую одесскую Потемкинскую лестницу.
Здание было построено его первым владельцем, генерал-майором Василием Дубецким. После его смерти в 1880 году семья продала имение. В 1885 году новым собственником стал Константин Панкеев. Его сын Сергей известен науке как человек-волк - один из самых известных пациентов Зигмунда Фрейда.
В детстве Сергея мучили кошмары, которые сказались на его поведении. Поэтому бывшую усадьбу Дубецких в народе стали называть "Волчье логово".