Разрушенная усадьба Дубецких - памятник архитектуры, расположенный в селе Васильевка Одесской области. Особняк построен между 1830 и 1854 годами. Точно неизвестно, кто был архитектором, но считается, что это работа Франческо Боффо, который также спроектировал знаменитую одесскую Потемкинскую лестницу.

Здание было построено его первым владельцем, генерал-майором Василием Дубецким. После его смерти в 1880 году семья продала имение. В 1885 году новым собственником стал Константин Панкеев. Его сын Сергей известен науке как человек-волк - один из самых известных пациентов Зигмунда Фрейда.

В детстве Сергея мучили кошмары, которые сказались на его поведении. Поэтому бывшую усадьбу Дубецких в народе стали называть "Волчье логово".

Развалины имения Дубецких Фото: Nina Liashonok/SIPA/Ukrinform via ZUMA Press Wire/Scanpix

Сергею Панкееву (1886-1979), известному как человек-волк, было 23 года, когда в феврале 1910 года он начал лечение у Фрейда. Причина недуга Панкеева уходила корнями в его детские годы. Болезнь усугубилась в связи с самоубийствами его отца и сестры.