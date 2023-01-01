В Facebook, в популярной латвийской группе Sēņu medniekiem, Агнесе разместила фотографию с лисичками, которые, как она утверждает, нашла в воскресенье, 1 января.
Фото ⟩ 1 января около Талси найдены несколько лисичек
"Грибной сезон 2023 года открыт", - пишет под постом Агнесе, которая нашла несколько лисичек.
Участники группы Sēņu mednieku" были удивлены, что лисички были найдены 1 января.
"Покоя нет не одного месяца!", - смеется Гуна.
"Отлично! У одной картофелины будет соус! Я тоже хочу!", - пишет Агнис.
В комментариях некоторые пользователи задаются вопросом, сделана ли фотография 1 января.
"Слишком свежо, чтобы быть правдоподобным", - считает Инга.
"Я думаю, это апрель, апрель", - добавляет Оярс.
В ответ, под обоими комментариями, Агнесе опубликовала короткое видео, в котором показывает, как она находит грибы в заснеженном лесу.
В Латвии обычный период роста лисичек - с июня по октябрь. В Латвии растут около 4000 видов грибов.
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