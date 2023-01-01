Фото ⟩ 1 января около Талси найдены несколько лисичек

"Грибной сезон 2023 года открыт", - пишет под постом Агнесе, которая нашла несколько лисичек.

Фото: Ekrānuzņēmums no "Sēņu medniekiem"

Она пишет, что грибы были найдены недалеко Талси.

Участники группы Sēņu mednieku" были удивлены, что лисички были найдены 1 января.

"Покоя нет не одного месяца!", - смеется Гуна.

"Отлично! У одной картофелины будет соус! Я тоже хочу!", - пишет Агнис.

В комментариях некоторые пользователи задаются вопросом, сделана ли фотография 1 января.

"Слишком свежо, чтобы быть правдоподобным", - считает Инга.

"Я думаю, это апрель, апрель", - добавляет Оярс.

В ответ, под обоими комментариями, Агнесе опубликовала короткое видео, в котором показывает, как она находит грибы в заснеженном лесу.

В Латвии обычный период роста лисичек - с июня по октябрь. В Латвии растут около 4000 видов грибов.