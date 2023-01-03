Депутат Сейма и лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс заявил на своей странице в Facebook о "тандеме Айнара - Нила". Экс-мэр Риги, евродепутат Нил Ушаков, подтвердил его слова.
Шлесерс и Ушаков объявили о создании "тандема". У них богатый опыт сотрудничества
1 января в 21:01 Шлесерс на своей странице в Facebook репостнул рождественскую фотографию семьи Ушакова и написал, что "пришло время создать тандем Айнара - Нила".
Шлесерс считает, что Ушаков - тот человек, который "может объединить народ Латвии, чтобы все люди, живущие в стране, вне зависимости от родного языка объединились под флагом и гимном Латвии".
В подписи к фотографии Шлесерс признал, что Ушаков совершал ошибки, находясь на посту мэра столицы. "Но сравните, в какой ситуации Рига сейчас и в какой она была при Ниле". По мнению Шлесерса, "сейчас в Риге царит тотальный бардак".
"Возможно, настало время объединить силы и создать тандем Айнара - Нила снова, чтобы объединить народ и забрать власть в Латвии", - пишет Шлесерс.
Он напомнил, что на этих выборах "Латвия на первом месте" получила девять мандатов в Сейме, чего "недостаточно, чтобы забрать власть" у "Кариньша - Левитса". По мнению политика, на следующих выборах партии нужно как минимум 30 мест.
Ушаков, в свою очередь, репостнул видеообращение Шлесерса, которое тот записал 1 января.
Экс-мэр Риги напрямую не говорит о политических амбициях, но считает, что "адекватным людям сейчас надо держаться вместе".
Контекст
У Шлесерса и Ушакова уже был опыт сотрудничества. Так, в 2009 году, когда Ушаков был избран мэром Риги, Шлесерс стал вице-мэром столицы. А представляемое Шлесерсом объединение LPP/LC создало коалицию вместе с "Согласием".
Кроме того, в списках "Латвии на первом месте" на выборах в 14-й Сейм значились представители партии "Честь служить Риге", которые долгие годы были коалиционными партнерами "Согласия" в Риге. Например, бывший мэр Риги Олег Буров.
Напомним, что на выборах в 14-й Сейм "Согласие" сенсационно не преодолело 5-процентный барьер - партия получила лишь 4,81% голосов. Это вылилось в массовые изменения в руководстве "Согласия".
В свою очередь, "Латвия на первом месте" Шлесерса получила 6,24% голосов и 9 мест в парламенте. Таким образом, Шлесерс вернулся в Сейм 11 лет спустя.
Кроме того, оба политика в 2022 году были оправданы в суде. Шлесерса суд по экономическим делам 31 января оправдал по так называемому второму уголовному делу о цифровом телевидении. А Ушакова 22 декабря суд первой инстанции оправдал по делу о хранении запрещенного устройства.
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