Шлесерс и Ушаков объявили о создании "тандема". У них богатый опыт сотрудничества

1 января в 21:01 Шлесерс на своей странице в Facebook репостнул рождественскую фотографию семьи Ушакова и написал, что "пришло время создать тандем Айнара - Нила".

Шлесерс считает, что Ушаков - тот человек, который "может объединить народ Латвии, чтобы все люди, живущие в стране, вне зависимости от родного языка объединились под флагом и гимном Латвии".

В подписи к фотографии Шлесерс признал, что Ушаков совершал ошибки, находясь на посту мэра столицы. "Но сравните, в какой ситуации Рига сейчас и в какой она была при Ниле". По мнению Шлесерса, "сейчас в Риге царит тотальный бардак".

"Возможно, настало время объединить силы и создать тандем Айнара - Нила снова, чтобы объединить народ и забрать власть в Латвии", - пишет Шлесерс.

Он напомнил, что на этих выборах "Латвия на первом месте" получила девять мандатов в Сейме, чего "недостаточно, чтобы забрать власть" у "Кариньша - Левитса". По мнению политика, на следующих выборах партии нужно как минимум 30 мест.