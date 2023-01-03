Генпрокурор о конфискации машин: лучше "доходит", когда санкции отражаются на доходах

По его словам, требуется время, чтобы среди людей распространилась информация об этих санкциях.

"Спасибо средствам массовой информации за распространение информации. Эти поправки будут иметь эффект, но нужно время", - сказал Стуканс.

При этом, по словам генпрокурора, его немного удивляет то, что с момента вступления в силу изменений прошло уже почти полтора месяца, а водителей, осмеливающихся сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, по-прежнему хватает.

Стуканс отметил, что до людей лучше всего "доходит", когда санкции отражаются на их личных доходах. Кроме того, после конфискации автомобилей и взыскания денежных сумм с привлечением судебных исполнителей о случившемся узнают и члены семей нарушителей, на которых это также повлияет, поэтому генпрокурор надеется, что отношение общества начнет меняться очень быстро.

Несмотря на нехватку кадров в полиции, Стуканс считает, что полиция способна осуществлять контроль за пьяными водителями и демонстрировать приемлемые результаты работы.