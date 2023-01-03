Должно пройти определенное время, чтобы общество ощутило эффект от ужесточения санкций за вождение в нетрезвом виде, заявил агентству LETA генеральный прокурор Юрис Стуканс.
Генпрокурор о конфискации машин: лучше "доходит", когда санкции отражаются на доходах
По его словам, требуется время, чтобы среди людей распространилась информация об этих санкциях.
"Спасибо средствам массовой информации за распространение информации. Эти поправки будут иметь эффект, но нужно время", - сказал Стуканс.
При этом, по словам генпрокурора, его немного удивляет то, что с момента вступления в силу изменений прошло уже почти полтора месяца, а водителей, осмеливающихся сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, по-прежнему хватает.
Стуканс отметил, что до людей лучше всего "доходит", когда санкции отражаются на их личных доходах. Кроме того, после конфискации автомобилей и взыскания денежных сумм с привлечением судебных исполнителей о случившемся узнают и члены семей нарушителей, на которых это также повлияет, поэтому генпрокурор надеется, что отношение общества начнет меняться очень быстро.
Несмотря на нехватку кадров в полиции, Стуканс считает, что полиция способна осуществлять контроль за пьяными водителями и демонстрировать приемлемые результаты работы.
Как сообщалось, 25 ноября вступили в силу поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, если концентрация алкоголя, обнаруженная в выдыхаемом воздухе или анализе крови водителя или обучающего, превышает 1,5 промилле.
Уголовная ответственность также предусмотрена за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством под действием наркотиков, психотропных, токсических или иных опьяняющих веществ.
Кроме того, транспортное средство конфискуется, если владелец управлял им в состоянии сильного алкогольного опьянения или отказался от проверки на наличие в организме одурманивающих веществ. В случаях, когда транспортное средство, которым управлял человек в состоянии алкогольного опьянения, принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.
С 25 ноября по 1 января возбуждено 107 уголовных процессов за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, когда концентрация алкоголя в крови, обнаруженная в выдыхаемом воздухе или анализе крови, превысила 1,5 промилле, еще 14 дел возбуждено за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, сообщили в полиции.
Также возбуждено 13 уголовных процессов в связи с отказом водителя транспортного средства провести медицинское освидетельствование для определения концентрации алкоголя в крови или освидетельствования на присутствие в организме наркотических, психотропных, токсических и иных одурманивающих веществ.
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