В Таллинне внимание прохожих привлекла ворона с уникальными способностями

"Я услышал лай, а потом понял, что лай раздается у меня над головой. Посмотрел наверх, и оказалось, что лает ворона", - описал читатель Lemmik неожиданную встречу с умной вороной, которую он снял на видео.

Оказывается, ворона действительно может лаять. Посмотрите видео и убедитесь сами:

Интеллект ворон часто недооценивают. Мало кто знает, что это очень умные птицы, способные имитировать звуки, которые они слышат, почти так же хорошо, как попугаи.

Вороны могут даже имитировать человеческие голоса, но только в том случае, если они с рождения воспитывались вместе с людьми или иным образом находились в тесном контакте с людьми, например, живя в природном парке, пишет Birds Advice. Ворон можно научить говорить, но на это уходит больше времени, чем в случае с попугаями.

"Когда-то у меня был волнистый попугай, который чирикал, как воробей, поскольку он постоянно слышал их за окном", - прокомментировала видеоредактор Postimees Марилийс Марипуу.

Как оказалось, вороны также лучше запоминают звуки, которые они слышат снова и снова. Судя по всему, заснятая на видео ворона дружит с собаками.

Лающих ворон и раньше замечали в Эстонии. Например, в архиве ERR можно найти сюжет весны 1964 года, в котором рассказывается о лающей вороне в парке Кадриорг. Репортер Антс Вайн отправился на место поговорить с вороной, а также узнал мнение зоологов Удо Роозимаа и Лембита Сууресааре. "То, что ворона лает - не является исключительным явлением. У птицы есть для этого анатомические возможности", - сказал зоолог, который посчитал, что ворона, вероятно, выросла одомашненной, о чем свидетельствовало и ее смелое поведение.