В Пурвциемсе на чердаке застрял ястреб, его спасли работники зоопарка

О помощи зоопарка попросило RNP, и 3 января под руководством специалистов зоопарка заблудившийся на чердаке ястреб-тетеревятник был пойман.

В зоопарке объяснили, что ястреб-тетеревятник является широко распространенным в Латвии видом хищных птиц, которые довольно часто заметны и в городской среде. Он гнездится в парках или в индустриальных районах высоко на деревьях и питается разнообразными птицами, встречающимися в городе - голубями, воронами и др. О результатах деятельности этой хищной птицы в некоторых парках говорят кучки перьев на земле.

Скорее всего, в этом случае птица, ловя голубей, попала на чердак многоэтажного дома, но не смогла найти выход оттуда.

Более пятнадцати лет назад специалисты Рижского зоопарка отправились спасать филина, который попал в подобную ситуацию. Даже тогда с птицей ничего не произошло, и вскоре после поимки она оказалась в своей привычной обстановке в лесах Иманты.

Связавшись с орнитологом Имантом Яковлевым, который кольцевал эту птицу, удалось выяснить, что самец ястреба был окольцован 20 мая 2022 года в Риге, в Плявниекском лесу.

Птицу доставили в Рижский зоопарк, где осмотрели и выпустили у Кишэзерса.

По данным Латвийского центра кольцевания, ежегодно в Латвии в среднем кольцуют 30 000 птиц и получают около 500 сообщений о найденных кольцах птиц.

Кольцевание птиц помогает изучать различные вопросы экологии и поведения пернатых, получать информацию о главных путях миграции птиц и местах зимовки.