Работникам Рижского зоопарка и Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) удалось спасти ястреба-тетеревятника, который попал на чердак в одном из девятиэтажных домов Пурвциемса и застрял там, сообщает Рижский зоопарк.
В Пурвциемсе на чердаке застрял ястреб, его спасли работники зоопарка
О помощи зоопарка попросило RNP, и 3 января под руководством специалистов зоопарка заблудившийся на чердаке ястреб-тетеревятник был пойман.
В зоопарке объяснили, что ястреб-тетеревятник является широко распространенным в Латвии видом хищных птиц, которые довольно часто заметны и в городской среде. Он гнездится в парках или в индустриальных районах высоко на деревьях и питается разнообразными птицами, встречающимися в городе - голубями, воронами и др. О результатах деятельности этой хищной птицы в некоторых парках говорят кучки перьев на земле.
Скорее всего, в этом случае птица, ловя голубей, попала на чердак многоэтажного дома, но не смогла найти выход оттуда.
Более пятнадцати лет назад специалисты Рижского зоопарка отправились спасать филина, который попал в подобную ситуацию. Даже тогда с птицей ничего не произошло, и вскоре после поимки она оказалась в своей привычной обстановке в лесах Иманты.
Связавшись с орнитологом Имантом Яковлевым, который кольцевал эту птицу, удалось выяснить, что самец ястреба был окольцован 20 мая 2022 года в Риге, в Плявниекском лесу.
Птицу доставили в Рижский зоопарк, где осмотрели и выпустили у Кишэзерса.
По данным Латвийского центра кольцевания, ежегодно в Латвии в среднем кольцуют 30 000 птиц и получают около 500 сообщений о найденных кольцах птиц.
Кольцевание птиц помогает изучать различные вопросы экологии и поведения пернатых, получать информацию о главных путях миграции птиц и местах зимовки.
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