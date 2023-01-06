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Зеленский рассказал, о чем говорил по телефону с Левитсом

rus.tvnet.lv
Зеленский рассказал, о чем говорил по телефону с Левитсом
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Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Shag 7799/Shutterstock

В четверг, 5 января, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсуждалось в его телефонных переговорах с президентами Латвии и Турции и с премьер-министрами Испании и Хорватии.

Зеленский рассказал, что он со всеми лидерами обсуждал две вещи - увеличение военной поддержки Украины, "то есть больше оружия для армии", и увеличение "защиты для всех украинцев - на земле, в небе и на море".

"Мой сегодняшний разговор с премьер-министром Хорватии [Андреем] Пленковичем был не только содержательным, но и вдохновляющим.

Я услышал полную поддержку нашей стране, а также услышал готовность Хорватии стать лидером именно в реализации тех шагов, которые гарантируют возвращение элементов безопасности в Украину и Европу в целом. Хорватия готова стать лидером в тех стремлениях, которые необходимы для очистки нашей земли от российских мин и неразорвавшихся снарядов. Это одна из важнейших задач для нашей страны и всех европейцев", - сказал Зеленский.

Он добавил, что ни одна часть Европы не должна быть и не будет загрязнена минами, как бы Россия ни старалась наполнить "украинскую землю своими орудиями смерти".

"Беседа с президентом Латвии [Эгилом Левитcом] сегодня также была посвящена тому пути, который должен пройти весь наш континент, чтобы после поражения российской агрессии была гарантирована по-настоящему надежная безопасность.

Мы обсудили пункты формулы украинского мира - как вопросы безопасности, так и те, которые касаются восстановления нашей территориальной целостности и полной силы Устава ООН, а также справедливой ответственности России и всех ее убийц за террор против украинцев", - указал Зеленский.

Зеленский также отметил разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором были затронуты многие элементы безопасности в регионе Черного моря.

"Конечно, мы говорили о необходимых шагах для обеспечения продовольственной безопасности и о том, что нужно сделать для ядерной безопасности и предотвращения любых радиационных инцидентов, угрозу которых Россия, к сожалению, сделала очень реальной. Мы также говорили о динамике развития ситуации в нашем регионе - о том, что

хозяева России в настоящее время находятся в довольно отчаянном состоянии в связи с поражением на фронте и готовы к разным манипуляциям", - сказал президент Украины.

Он поблагодарил турецкого лидера за поддержку необходимости справедливого восстановления безопасности в стране и во всей Европе на основе восстановления территориальной целостности Украины.

"Очень содержательной и своевременной была моя сегодняшняя беседа с премьер-министром Испании [Педро] Санчесом. Перед новой встречей в формате "Рамштайн" очень важно, чтобы каждый из наших партнеров стопроцентно знал о реальной ситуации на фронте и о том, к чему готовы наши Силы обороны. Я поблагодарил премьер-министра Санчеса и всех испанцев за постоянную поддержку наших усилий защищать свободную жизнь", - отметил Зеленский.

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