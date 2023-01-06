Зеленский рассказал, о чем говорил по телефону с Левитсом

Мы обсудили пункты формулы украинского мира - как вопросы безопасности, так и те, которые касаются восстановления нашей территориальной целостности и полной силы Устава ООН, а также справедливой ответственности России и всех ее убийц за террор против украинцев", - указал Зеленский.

Зеленский также отметил разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором были затронуты многие элементы безопасности в регионе Черного моря.

"Конечно, мы говорили о необходимых шагах для обеспечения продовольственной безопасности и о том, что нужно сделать для ядерной безопасности и предотвращения любых радиационных инцидентов, угрозу которых Россия, к сожалению, сделала очень реальной. Мы также говорили о динамике развития ситуации в нашем регионе - о том, что

хозяева России в настоящее время находятся в довольно отчаянном состоянии в связи с поражением на фронте и готовы к разным манипуляциям", - сказал президент Украины.

Он поблагодарил турецкого лидера за поддержку необходимости справедливого восстановления безопасности в стране и во всей Европе на основе восстановления территориальной целостности Украины.

"Очень содержательной и своевременной была моя сегодняшняя беседа с премьер-министром Испании [Педро] Санчесом. Перед новой встречей в формате "Рамштайн" очень важно, чтобы каждый из наших партнеров стопроцентно знал о реальной ситуации на фронте и о том, к чему готовы наши Силы обороны. Я поблагодарил премьер-министра Санчеса и всех испанцев за постоянную поддержку наших усилий защищать свободную жизнь", - отметил Зеленский.