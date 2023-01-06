Жительница Вецумниеки нашла ястреба в своем курятнике

"Гость в курятнике. Отпустили на свободу", - написала она в группе Latvijas daba. Пост с фотографией птицы набрал уже больше тысячи лайков.

Пользователи в комментариях отметили, что птица залетела в курятник неслучайно: "Умник знает, где можно набить желудок", "Что же он искал в курятнике?", "Гость остался голодным".

Как сообщалось, работникам Рижского зоопарка и Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) удалось спасти ястреба-тетеревятника, который попал на чердак одного из девятиэтажных домов в Пурвциемсе и застрял там.

О помощи зоопарк попросило RNP, и 3 января под руководством специалистов зоопарка заблудившийся на чердаке ястреб-тетеревятник был пойман.