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Жительница Вецумниеки нашла ястреба в своем курятнике

rus.tvnet.lv
Жительница Вецумниеки нашла ястреба в своем курятнике
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Жительница Вецумниеки нашла ястреба в своем курятнике
Жительница Вецумниеки нашла ястреба в своем курятнике Фото: facebook/ Latvijas daba

Зита Буша из Вецумниеки нашла в своем курятнике ястреба и поделилась фотографией незваного гостя в Facebook.

"Гость в курятнике. Отпустили на свободу", - написала она в группе Latvijas daba. Пост с фотографией птицы набрал уже больше тысячи лайков. 

Пользователи в комментариях отметили, что птица залетела в курятник неслучайно: "Умник знает, где можно набить желудок", "Что же он искал в курятнике?", "Гость остался голодным". 

Как сообщалось, работникам Рижского зоопарка и Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) удалось спасти ястреба-тетеревятника, который попал на чердак одного из девятиэтажных домов в Пурвциемсе и застрял там. 

О помощи зоопарк попросило RNP, и 3 января под руководством специалистов зоопарка заблудившийся на чердаке ястреб-тетеревятник был пойман.

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