Зита Буша из Вецумниеки нашла в своем курятнике ястреба и поделилась фотографией незваного гостя в Facebook.
Жительница Вецумниеки нашла ястреба в своем курятнике
Жительница Вецумниеки нашла ястреба в своем курятнике
"Гость в курятнике. Отпустили на свободу", - написала она в группе Latvijas daba. Пост с фотографией птицы набрал уже больше тысячи лайков.
Пользователи в комментариях отметили, что птица залетела в курятник неслучайно: "Умник знает, где можно набить желудок", "Что же он искал в курятнике?", "Гость остался голодным".
Как сообщалось, работникам Рижского зоопарка и Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) удалось спасти ястреба-тетеревятника, который попал на чердак одного из девятиэтажных домов в Пурвциемсе и застрял там.
О помощи зоопарк попросило RNP, и 3 января под руководством специалистов зоопарка заблудившийся на чердаке ястреб-тетеревятник был пойман.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!