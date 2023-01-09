Видео ⟩ Эксперимент: крысы "смеются" и "прыгают", когда их сородичей щекочут

Ученые сделали эти выводы после проведения эксперимента. Перед началом эксперты в течение недели по 20 минут в день держали крыс на руках и щекотали по 10 минут.

Затем исследователи помещали по одному грызуну в клетку, разделенную на два отсека прозрачной перегородкой. Сперва в пустом отсеке появлялась рука, которая имитировала щекотку. После этого там же включалось видео с грызуном, которого щекотали. А в конце этого в пустой отсек помещали еще одну крысу, которую щекотали уже по-настоящему.

Исследователи наблюдали за реакцией подопытных грызунов. Как выяснилось, при виде "щекочущей" руки в пустом отсеке крысы издавали ультразвуковые вокализации, которые ученые интерпретировали как смех. Не смотря на это, животные были спокойными. На видео с щекоткой своего сородича подопытные грызуны ничего не проявляли. Но увидев крысу через перегородку, они начинали бегать по всему отсеку, прыгать от радости и "смеяться".

Установленные в мозге грызунов электроды обнаружили в этот момент активность нейронов намного выше обычной.