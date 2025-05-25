Тайна массового захоронения динозавров у "Реки Смерти": ученые ближе к разгадке

В провинции Альберта в Канаде палеонтологи обнаружили массовое захоронение динозавров — одно из крупнейших в истории. Тысячи древних рептилий, принадлежащих к роду пахиринозавров — травоядных четвероногих динозавров — погибли здесь в одно мгновение около 72 миллионов лет назад. Теперь учёные приехали в Пайпстоун-Крик, прозванный «Рекой Смерти», чтобы попытаться раскрыть загадку этого катастрофического события.
Попытка выяснить, что именно здесь произошло 72 миллиона лет назад, начинается с тяжёлого удара кувалды.
Необходимо приложить грубую силу, чтобы разбить толстый слой породы, покрывающий то, что профессор Эмили Бемфорт, руководящая раскопками, называет «палеонтологическим золотом».
Когда её команда приступает к более тонкой работе — удалению слоев грязи и пыли, — перед глазами постепенно начинает проявляться хаотичное скопление окаменевших костей.
«Вот это большое скопление костей, как мы думаем, часть бедра», — говорит профессор Бемфорт, за которой внимательно наблюдает ее собака Астер. Ее работа сегодня — лаять, если заметит рядом медведя.
«А вот здесь у нас длинные, тонкие кости. Это ребра. Вот это — часть кости пальца ноги. А это мы вообще не можем опознать — отличный пример загадочности Пайпстоун-Крик», — рассказывает Бэмфорт.
Съемочная группа Би-би-си прибыла в Пайпстоун-Крик, чтобы своими глазами увидеть масштаб этого доисторического кладбища и то, как ученые проводят раскопки и собирают по крупицам информацию.
Уже найдены тысячи окаменелостей, и постоянно случаются новые открытия.
Раскопки под руководством профессора Бемфорт стали частью нового масштабного проекта Би-би-си «Прогулки с динозаврами», в котором с помощью визуальных эффектов и научных данных воссоздается доисторический мир.
Кости в Пайпстоун-Крик принадлежат пахиринозаврам. Они жили в Поздний меловой период и были родственниками трицератопсов. Длина этих четвероногих гигантов достигала примерно пяти метров, а вес — около двух тонн. Крупную голову украшал характерный костяной воротник с тремя рогами. Главной отличительной чертой этого динозавра был нарост на носу, который называется boss.
Сезон раскопок начался только что и продлится до осени, как и каждый год. Плотность залегания костей здесь невероятная: как говорит профессор Бемфорт, на каждый квадратный метр приходится до 300 костей.
Пока что ее команда раскопала территорию размером с теннисный корт, но слой с костями уходит вглубь холма почти на километр.
«Мы считаем, что это одно из самых крупных скоплений костей динозавров в Северной Америке. Более половины известных науке видов динозавров были описаны по одному-единственному образцу. А здесь у нас — тысячи пахиринозавров», — говорит Бемфорт.
Как считают палеонтологи, огромное стадо динозавров мигрировало с юга, где они проводили зиму, к северу, где они проводили лето. Это был богатый растительностью — а значит и пищей для этих травоядных животных — регион, климат которого в те времена был значительно более теплым, чем сейчас.
По словам профессора Бемфорт, это было единое сообщество животных одного вида.
«Это огромное количество образцов. Такое почти никогда не встречается в летописи окаменелостей», — говорит она.
Исследование более крупных динозавров
На северо-западе Альберты жили не только пахиринозавры, но и более крупные ящеры. И их изучение крайне важно для понимания всей древней экосистемы.
Через два часа езды мы добираемся до холмов Дэдфолл-Хиллс. Путь туда проходит через густой лес, потом нужно пересечь вброд — или вплавь, как собака Астер, — бурную реку, а затем вскарабкаться по скользким скалам.
Здесь не нужно копать, огромные кости лежат прямо у берега. Их вымыла из горной породы и очистила текущая вода. Они просто ждут, чтобы их кто-нибудь подобрал.
Сразу бросается в глаза огромный позвонок и разбросанные по грязи фрагменты ребер и зубов.
Палеонтолога Джексона Сведера особенно заинтересовал фрагмент, который, по его словам, похож на кусок черепа динозавра.
«Большая часть того, что мы здесь находим — это эдмонтозавр, динозавр с плоской утиной мордой. Если это действительно череп, то это действительно большой динозавр, около 10 метров длиной», — говорит он.
Эдмонтозавр, как и пахиринозавр, был еще одним травоядным динозавром, жившим в этих лесах, — а теперь он помогает палеонтологам воссоздать картину доисторического мира.
Сведер — менеджер по коллекциям в музее динозавров Филиппа Джона Кари в расположенном неподалеку городе Гранд-Прери. Именно туда доставляют кости этих гигантов для анализа. Сейчас он трудится над огромным черепом пахиринозавра длиной около 1,5 метра, который получил прозвище «Большой Сэм».
Он показывает на костяной воротник, в верхней части которого должны находится три рога. Центрального рога не хватает.
«У всех хорошо сохранившихся черепов в этом месте шип. Но здесь, похоже, нет этого милого маленького "единорожьего" шипа», — говорит Сведер.
Все поверхности в лаборатории заставлены окаменелостями — это кости пахиринозавров самых разных размеров, от молодых особей до взрослых. За годы работы здесь команда музея собрала около 8 000 костей динозавров. Это обширный материл, который помогает ученым не только изучать анатомию динозавров, но и развитие вида и состав их сообщества. Можно изучать индивидуальные отличия отдельных особей, чтобы понять, чем один пахиринозавр мог выделяться среди других, как Большой Сэм, вероятно, выделялся отсутствующим рогом.
Внезапная катастрофа
Вся эта кропотливая работа — как в музее, так и на двух раскопках — помогает команде ответить на ключевой вопрос: как так получилось, что в Пайпстоун-Крик одновременно погибло так много животных?
По мнению профессора Бемфорт, большое стадо мигрировавших пахиринозавров настигло бедствие, которое уничтожило если не все стадо, то большую его часть. Все данные указывают на то, что это было молниеносное наводнение. Его мог вызвать шторм в горах, откуда хлынул неудержимый поток воды, снося валуны и вырывая с корнями деревья. У пахиринозавров не было шансов выжить.
«Эти животные не могли быстро передвигаться из-за своей численности, а еще у них тяжелая передняя часть тела, и они почти не умели плавать», — объясняет она.
Найденные на месте раскопок камни хранят следы, оставленные бурным потоком. Эти завихрения, похожие на застывшие в камне волны, дают представление о масштабах разрушений.
Катастрофа для динозавров обернулась мечтой палеонтологов.
«Мы знаем, что каждый раз, когда мы придем сюда, мы со стопроцентной гарантией найдем кости. И каждый год мы узнаем что-то новое о видах динозавров. Именно поэтому мы все время возвращаемся сюда, потому что все еще находим здесь что-то новое», — говорит профессор Бемфорт.
Каждый раз, когда команда собирает вещи, чтобы уехать и вернуться в следующий раз, все понимают — работы впереди ещё очень много. Они лишь чуть-чуть копнули поверхность, под которой скрывается множество доисторических тайн, которые только и ждут, чтобы их раскрыли.