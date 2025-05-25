Тайна массового захоронения динозавров у "Реки Смерти": ученые ближе к разгадке

На северо-западе Альберты жили не только пахиринозавры, но и более крупные ящеры. И их изучение крайне важно для понимания всей древней экосистемы.

Через два часа езды мы добираемся до холмов Дэдфолл-Хиллс. Путь туда проходит через густой лес, потом нужно пересечь вброд — или вплавь, как собака Астер, — бурную реку, а затем вскарабкаться по скользким скалам.

Здесь не нужно копать, огромные кости лежат прямо у берега. Их вымыла из горной породы и очистила текущая вода. Они просто ждут, чтобы их кто-нибудь подобрал.

Сразу бросается в глаза огромный позвонок и разбросанные по грязи фрагменты ребер и зубов.

Палеонтолога Джексона Сведера особенно заинтересовал фрагмент, который, по его словам, похож на кусок черепа динозавра.

«Большая часть того, что мы здесь находим — это эдмонтозавр, динозавр с плоской утиной мордой. Если это действительно череп, то это действительно большой динозавр, около 10 метров длиной», — говорит он.

Эдмонтозавр, как и пахиринозавр, был еще одним травоядным динозавром, жившим в этих лесах, — а теперь он помогает палеонтологам воссоздать картину доисторического мира.

Сведер — менеджер по коллекциям в музее динозавров Филиппа Джона Кари в расположенном неподалеку городе Гранд-Прери. Именно туда доставляют кости этих гигантов для анализа. Сейчас он трудится над огромным черепом пахиринозавра длиной около 1,5 метра, который получил прозвище «Большой Сэм».