Туристам в Калифорнии посчастливилось увидеть нечто поистине уникальное - рождение детеныша кита.
Видео ⟩ Кит родил детеныша на глазах у туристов
Тихоокеанские серые киты распространены у берегов Калифорнии, поэтому наблюдение за ними - популярное там времяпрепровождение для туристов. По оценкам компании Captain Dave's Dolphin & Whale Safari, ежегодно в период миграции китов с декабря по май можно увидеть до 1000 китов.
Правда, вряд ли кто-то из туристов ожидал, что десятиметровая самка кита родит малыша на глазах у всех.
Видео: Кит родил детеныша на глазах у туристов
"Это впервые для всех нас. Мы никогда сами этого не видели. Мы видели детенышей китов вскоре после рождения, видели детенышей дельфинов, которым меньше часа, но с этим мы сталкиваемся впервые", - сказал капитан в громкоговоритель после рождения малыша.
Момент рождения детеныша кита был заснят с помощью нескольких смартфонов, видеокамер и даже дрона.
Когда капитан и команда впервые заметили кита, они подумали, что он ранен, потому что был весь в крови. Правда, вскоре беспокойство сменилось радостью, ведь выяснилось, что самка кита не умирает, а дает новую жизнь.
"Удивительно, что они уже рождаются со знанием того, что под водой нельзя дышать", - добавил капитан.
Беременность серых китов обычно составляет один год, и они рожают в мелководных лагунах.
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