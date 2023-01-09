Тихоокеанские серые киты распространены у берегов Калифорнии, поэтому наблюдение за ними - популярное там времяпрепровождение для туристов. По оценкам компании Captain Dave's Dolphin & Whale Safari, ежегодно в период миграции китов с декабря по май можно увидеть до 1000 китов.

Правда, вряд ли кто-то из туристов ожидал, что десятиметровая самка кита родит малыша на глазах у всех.

Видео: Кит родил детеныша на глазах у туристов

"Это впервые для всех нас. Мы никогда сами этого не видели. Мы видели детенышей китов вскоре после рождения, видели детенышей дельфинов, которым меньше часа, но с этим мы сталкиваемся впервые", - сказал капитан в громкоговоритель после рождения малыша.

Момент рождения детеныша кита был заснят с помощью нескольких смартфонов, видеокамер и даже дрона.

Когда капитан и команда впервые заметили кита, они подумали, что он ранен, потому что был весь в крови. Правда, вскоре беспокойство сменилось радостью, ведь выяснилось, что самка кита не умирает, а дает новую жизнь.

"Удивительно, что они уже рождаются со знанием того, что под водой нельзя дышать", - добавил капитан.

Беременность серых китов обычно составляет один год, и они рожают в мелководных лагунах.