Крупнейший в Северной Европе световой фестиваль "Драконы, мифы и легенды", который изначально был объявлен в литовской Пакруойской усадьбе до первых выходных января, продлен и ждет гостей вплоть до 12 февраля.
Фестиваль больших латерн в Пакруойской усадьбе продлен
К сожалению, переменчивые погодные условия начала зимы не позволили всем желающим приехать и полюбоваться одним из самых масштабных и впечатляющих мероприятий этого сезона, поэтому было принято решение продлить его до середины февраля. Тематика фестиваля перенесет гостей на Восток, в дивный мир легенд и мифов. На исторической территории усадьбы площадью 15 гектаров посетителей по-прежнему будут ждать более 50 различных художественно-световых композиций, которые очаруют и детей, и взрослых, оставив яркие впечатления на долгое время. Гости фестиваля смогут увидеть 50-метрового дракона, экзотические 10-метровые скульптуры льва и слона, 15-метровые драконьи ворота и уникального 30-метрового крокодила Ванга, внутрь которого даже можно войти.
Праздничную атмосферу на фестивале создадут не только скульптуры. Как и прежде, фестиваль порадует гостей разнообразными развлечениями для всей семьи, ремесленными мастерскими, вкусами восточной кухни, а также традиционным азиатским садовым фейерверком.
Самых маленьких гостей и их родителей ждет особый сюрприз.
Все дети до 10 лет (включительно), прибывшие со своим рисунком световой скульптуры, которую они больше всего хотят увидеть, смогут посетить фестиваль бесплатно. Рисунок необходимо предъявить на кассе у входа.
Пакруойская усадьба находится совсем недалеко от Бауски и Елгавы и всего в двух часах езды от Риги. Это не только крупнейший усадебный комплекс в Литве, но и одно из 18 самых привлекательных мест культурного туризма в Европе, получившее в Литве титул "Туристический объект года" в 2018, 2019 и 2021 годах. Каждый год здесь проходят уникальные фестивали цветов и латерн, а также возрождаются сцены усадебной жизни XIX века.
Фестиваль больших азиатских латерн "Драконы, мифы и легенды" приглашает посетителей погрузиться в восточную сказку каждую пятницу, субботу и воскресенье до 12 февраля.
Подробнее о фестивале тут.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!