Фестиваль больших латерн в Пакруойской усадьбе продлен

К сожалению, переменчивые погодные условия начала зимы не позволили всем желающим приехать и полюбоваться одним из самых масштабных и впечатляющих мероприятий этого сезона, поэтому было принято решение продлить его до середины февраля. Тематика фестиваля перенесет гостей на Восток, в дивный мир легенд и мифов. На исторической территории усадьбы площадью 15 гектаров посетителей по-прежнему будут ждать более 50 различных художественно-световых композиций, которые очаруют и детей, и взрослых, оставив яркие впечатления на долгое время. Гости фестиваля смогут увидеть 50-метрового дракона, экзотические 10-метровые скульптуры льва и слона, 15-метровые драконьи ворота и уникального 30-метрового крокодила Ванга, внутрь которого даже можно войти.