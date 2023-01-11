Фото ⟩ Медведице Илзите из Лигатне исполнилось 22 года - ее порадовали любимым угощением

Как и в прошлом году, медведице подарили особенный торт. Торт приготовила зверовод Велга Витола, которая вырастила Илзите. Угощение состояло из картофельного пюре, различных медвежьих лакомств - жирной рыбы, орехов, ягод, меда и самого любимого угощения медведицы - крабовых палочек, которые она попробовала первыми.

Торт для медведицы Илзите Фото: https://www.facebook.com/LigatnesDabasTakas

Илзите родилась 11 января 2001 года и ни разу не спала в свой день рождения, потому что за свою жизнь никогда не входила в зимнюю спячку. Для медведей, рожденных и живущих в неволе, в этом нет ничего особенного. Зато посетители тропы могут наблюдать за Илзите круглый год.

Для живущих в неволе медведей 21 год - это середина жизни. Но для тех, кого не кормила и не воспитывала их биологическая мать, это уже значительный возраст.

Илзите вырастила Велга Витола, потому что ее мать отказалась от медвежонка сразу после рождения. При рождении Илзите весила всего 500 граммов, а сейчас у нее уже приличный вес для взрослой медведицы - 150 кг.

По характеру Илзите сдержанная, она любит придерживаться привычного порядка вещей. Ей присущи хорошие манеры как во время еды, так и просто во время пребывания в вольере.

Илзите - одна из самых известных жительниц природной тропы Лигатне, она снималась во многих документальных и художественных фильмах.

Медведица Илзите Фото: https://www.facebook.com/LigatnesDabasTakas