Снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на основные продукты питания является социальным инструментом, вместо этого производителям было бы важнее скорректировать налоги на рабочую силу, заявил министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список") на общем собрании Совета по сотрудничества сельскохозяйственных организаций (LOSP).
Министр Шмитс пообещал способствовать развитию "вкуса детства" в школах и детсадах
Также Шмитс указал, что для того, чтобы снижение НДС заработало, необходимо социальное соглашение с торговыми сетями, которое бы гарантировало, что не будет манипуляций с магазинной наценкой.
Министр сообщил, что в течение срока своих полномочий планирует внедрить широкую программу местных продуктов питания в школах и детских садах, для детей и молодежи до 18 лет, что будет способствовать развитию "вкуса детства".
По мнению министра, дети, которые ели правильную, здоровую, местную пищу, продолжат это делать и в будущем, так как "вкус детства"" изменить нельзя. В бюджет этого года вопрос не включен, но планируется изыскать финансирование программы в бюджете 2024 года.
Он также согласился с заявлением членов LOSP о том, что правительство должно принимать научно обоснованные решения и надлежащим образом выделять средства на исследовательские проекты в области сельского хозяйства.
Общее собрание было первой встречей Шмитса с представителями отрасли.
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