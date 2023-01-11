Министр Шмитс пообещал способствовать развитию "вкуса детства" в школах и детсадах

Также Шмитс указал, что для того, чтобы снижение НДС заработало, необходимо социальное соглашение с торговыми сетями, которое бы гарантировало, что не будет манипуляций с магазинной наценкой.

Министр сообщил, что в течение срока своих полномочий планирует внедрить широкую программу местных продуктов питания в школах и детских садах, для детей и молодежи до 18 лет, что будет способствовать развитию "вкуса детства".

По мнению министра, дети, которые ели правильную, здоровую, местную пищу, продолжат это делать и в будущем, так как "вкус детства"" изменить нельзя. В бюджет этого года вопрос не включен, но планируется изыскать финансирование программы в бюджете 2024 года.

Он также согласился с заявлением членов LOSP о том, что правительство должно принимать научно обоснованные решения и надлежащим образом выделять средства на исследовательские проекты в области сельского хозяйства.

Общее собрание было первой встречей Шмитса с представителями отрасли.