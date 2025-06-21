В странах Балтии дорожает топливо. Быстрее всего - в Риге

В конце рабочей недели самая высокая цена бензина была в Риге, самая низкая - в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим также было в Риге, а самым дешевым - в Таллинне.

В Риге цена литра 95-го бензина на АЗС Circle K на улице Краста выросла за неделю на 3,9% до 1,604 евро, а цена дизельного топлива - на 6,8% до 1,574 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена 95-го бензина по сравнению с предыдущей неделей не изменилась -1,449 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 6,1% до 1,559 евро за литр.

В Таллинне 95-й бензин в пятницу стоил 1,599 евро за литр, что на 0,9% больше, а дизельное топливо подорожало на 3,9% до 1,479 евро за литр.

Цена автогаза в Риге и Вильнюсе по сравнению с предыдущей неделей не изменилась и составила в пятницу соответственно 0,925 и 0,759 евро за литр, а в Таллинне автогаз подорожал на 1,4% до 0,9 евро за литр.