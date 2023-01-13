Половой акт с разными видами и распространение болезней. Как неандертальцы занимались сексом?

Ученые обнаружили удивительное количество фактов об истории человечества, в том числе о том, как сформировался наш вид и как жили неандертальцы. CNN в сотрудничестве с исследователями собрало всю известную информацию о том, как неандертальцы занимались сексом и передавали различные трансмиссивные заболевания, пишет Apollo.lv.
Относительно недавно два исследователя сделали уникальное открытие в системе подземных пещер на юго-западе Карпат, недалеко от румынского города Анина.
В пещере нашли тысячи костей млекопитающих. Считается, что пещеру населяли в основном медведи-самцы - вымершие родственники бурого медведя. Однако там также была найдена человеческая челюстная кость возрастом примерно 37 000-42 000 лет, принадлежащая одному из старейших известных ранних людей в Европе.
Ученые предполагают, что останки были смыты в пещеру естественным путем. Ученые заметили, что, хотя челюстная кость явно принадлежала Homo sapiens, она также имела некоторые необычные черты неандертальца. Спустя несколько лет это подтвердилось генетически.
Когда ученые анализировали ДНК, извлеченную из находки в 2015 году, они обнаружили, что человек был мужчиной и, возможно, на 6-9% неандертальцем.
Это самая высокая концентрация, когда-либо обнаруженная у раннего современного человека, и примерно в три раза выше, чем у современных европейцев и азиатов, у которых примерно 1-3% общих неандертальских генов.
Поскольку геном содержал большие непрерывные последовательности неандертальцев, ученые подсчитали, что владелец челюсти, вероятно, имел родственников-неандертальцев четыре-шесть поколений назад.