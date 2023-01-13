Половой акт с разными видами и распространение болезней. Как неандертальцы занимались сексом?

Она поясняет, что одним из возможных путей передачи микроорганизмов могли быть поцелуи.

Еще один способ того, как переносить микробов ротовой полости - совместный прием пищи. И хотя нет прямых доказательств того, что неандерталец готовил еду для раннего современного человека, еда в романтической обстановке могла быть источником микробной передачи.

Для антрополога это открытие значимо, поскольку оно свидетельствует о том, что наши взаимодействия с другими людьми давным-давно сформировали сообщества микроорганизмов, которые мы переносим и сегодня.

Мужчина и женщина неандертальцы

Невозможно точно сказать, вступали ли в контакт с ранними современными мужчинами в основном неандертальские женщины, или наоборот, но некоторые подсказки есть.

В ​2008-м археологи обнаружили в Денисовой пещере в России сломанную кость пальца и один зуб, что указывало на совершенно новый подвид человека. Денисовцы, архаичный человеческий вид, известны только по экземплярам, ​​обнаруженным на этом участке.

Они были гораздо более тесно связаны с неандертальцами, чем современные люди. Особое внимание этот подвид привлек к себе в 2018 году, когда был обнаружен фрагмент кости, принадлежавший молодой девушке. Ученые назвали ее Денни и пришли к выводу, что ее мать была неандерталькой, а отец денисовцем.