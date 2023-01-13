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Половой акт с разными видами и распространение болезней. Как неандертальцы занимались сексом?
Фото: IR Stone/Shutterstock
Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Половой акт с разными видами и распространение болезней. Как неандертальцы занимались сексом?
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Ученые обнаружили удивительное количество фактов об истории человечества, в том числе о том, как сформировался наш вид и как жили неандертальцы. CNN в сотрудничестве с исследователями собрало всю известную информацию о том, как неандертальцы занимались сексом и передавали различные трансмиссивные заболевания, пишет Apollo.lv. 

Относительно недавно два исследователя сделали уникальное открытие в системе подземных пещер на юго-западе Карпат, недалеко от румынского города Анина.

В пещере нашли тысячи костей млекопитающих. Считается, что пещеру населяли в основном медведи-самцы - вымершие родственники бурого медведя. Однако там также была найдена человеческая челюстная кость возрастом примерно 37 000-42 000 лет, принадлежащая одному из старейших известных ранних людей в Европе.

Ученые предполагают, что останки были смыты в пещеру естественным путем. Ученые заметили, что, хотя челюстная кость явно принадлежала Homo sapiens, она также имела некоторые необычные черты неандертальца. Спустя несколько лет это подтвердилось генетически.

Когда ученые анализировали ДНК, извлеченную из находки в 2015 году, они обнаружили, что человек был мужчиной и, возможно, на 6-9% неандертальцем.

Это самая высокая концентрация, когда-либо обнаруженная у раннего современного человека, и примерно в три раза выше, чем у современных европейцев и азиатов, у которых примерно 1-3% общих неандертальских генов.

Поскольку геном содержал большие непрерывные последовательности неандертальцев, ученые подсчитали, что владелец челюсти, вероятно, имел родственников-неандертальцев четыре-шесть поколений назад.

В дополнение к челюстной кости команда ученых обнаружила фрагменты черепа другого человека с аналогичным набором признаков. Ученые еще не смогли извлечь ДНК из этой кости, но считается, что она могла принадлежать кому-то, у кого неандертальское происхождение было в недавнем прошлом.

Вместе с тем появляется все больше свидетельств того времени, что секс между ранними современными людьми и неандертальцами был нередким явлением.

В геномах современных популяций скрыты признаки того, что это происходило во многих отдельных случаях и на обширной географической территории.

По сей день существуют люди, которые несут генетический материал по крайней мере от двух разных популяций неандертальцев, и один анализ показывает, что они несколько раз скрещивались с людьми как в Европе, так и в Азии.

Поцелуи

В 2017 году Лора Вейрих, антрополог Пенсильванского государственного университета, обнаружила зуб возрастом 48 000 лет. Ее особенно интересовало, что ели неандертальцы и как они взаимодействовали с окружающей средой. Чтобы выяснить это, она секвенировала ДНК зубных налетов, найденных в трех разных пещерах.

Два образца были взяты у 13 неандертальцев, найденных на северо-западе Испании. Позже было обнаружено, что у многих из этих людей были врожденные аномалии, такие как деформированные коленные кости и позвонки, а также молочные зубы, которые сохранялись долгое время после детства.

Она выяснила, что на зубах неандертальцев и Homo sapiens были одни и те же микроорганизмы, которые можно найти и во рту современного человека. Невозможно точно сказать, как эти микробы распространились 120 000 лет назад.

Она поясняет, что одним из возможных путей передачи микроорганизмов могли быть поцелуи.

Еще один способ того, как переносить микробов ротовой полости - совместный прием пищи. И хотя нет прямых доказательств того, что неандерталец готовил еду для раннего современного человека, еда в романтической обстановке могла быть источником микробной передачи.

Для антрополога это открытие значимо, поскольку оно свидетельствует о том, что наши взаимодействия с другими людьми давным-давно сформировали сообщества микроорганизмов, которые мы переносим и сегодня.

Мужчина и женщина неандертальцы 

Невозможно точно сказать, вступали ли в контакт с ранними современными мужчинами в основном неандертальские женщины, или наоборот, но некоторые подсказки есть.

В ​2008-м археологи обнаружили в Денисовой пещере в России сломанную кость пальца и один зуб, что указывало на совершенно новый подвид человека. Денисовцы, архаичный человеческий вид, известны только по экземплярам, ​​обнаруженным на этом участке.

Они были гораздо более тесно связаны с неандертальцами, чем современные люди. Особое внимание этот подвид привлек к себе в 2018 году, когда был обнаружен фрагмент кости, принадлежавший молодой девушке. Ученые назвали ее Денни и пришли к выводу, что ее мать была неандерталькой, а отец денисовцем.

Следовательно, было бы логично, если бы мужские половые хромосомы неандертальцев выглядели так же, как у денисовцев. Но когда ученые изучили ДНК трех неандертальцев, живших между 38 000 и 53 000 лет назад, они были удивлены, обнаружив, что их Y-хромосомы имеют больше общего с Y-хромосомами современных людей.

Исследователи подчеркивают, что это свидетельствует о "сильном потоке генов" между неандертальцами и ранними современными людьми - они довольно часто скрещивались.

На самом деле настолько часто, что, когда неандертальцы приближались к концу своего существования, их Y-хромосомы, возможно, исчезли, вымерли и были полностью заменены нашими собственными. Это говорит о том, что значительное количество предков спаривалось с неандертальцами.

Но на этом история не заканчивается. Другие исследования предполагают, что митохондрии неандертальцев постигла почти та же участь. Только матери передают их своим детям, поэтому, когда в 2017 году в останках неандертальцев были обнаружены митохондрии человека раннего современного типа, это показало, что женщины homo sapiens родили детей от неандертальцев.

Венерические заболевания

Несколько лет назад ученый Виле Пименоф изучал вирус папилломы человека (ВПЧ), передающийся половым путем, когда заметил нечто странное.

Вирусы папилломы присутствуют у многих животных, в том числе у медведей, дельфинов, черепах, змей и птиц - фактически, они были обнаружены почти у всех видов, присутствие которых изучалось. Только у людей циркулирует более 100 различных штаммов, которые вместе ответственны за 99,7% случаев рака шейки матки во всем мире.

Эти венерические заболевания были довольно типичны для Евразии, где проживали обе человеческие популяции. Но в глобальном масштабе существует четкая разница между тем, где обнаруживаются некоторые варианты этого вируса.

Большая часть планеты, вероятно, имеет тип А, в то время как в Африке большинство людей инфицированы типами В и С. Интересно, что эта закономерность точно соответствует распределению ДНК неандертальцев по всему миру.

Ученый выяснил, что когда виды скрещивались, они сразу же начинали передавать венерические заболевания, и случай с распространением ВПЧ-16 отражает этот факт.

"Сексуальный контакт между видами был типичен для Евразии, в районах, где были обе популяции людей", - сказал Пименоф.

Фактически секс с неандертальцами, вероятно, оставил людей с несколькими вирусами, в том числе древним родственником ВИЧ. 

Половые органы 

Гениталии различных видов были предметом исследований многих ученых. CNN исследовал, что поиск в Google по запросу "эволюция пениса" может дать 98 000 результатов, а по запросу "эволюция влагалища" - 87 000 результатов.

У наших ближайших ныне живущих родственников, обыкновенных шимпанзе, с которыми у нас около 99% общей ДНК, есть "плавники полового члена". Считается, что эти "плавники" эволюционировали, чтобы вытеснять сперму конкурирующих самцов или слегка травмировать влагалище самки, временно мешая ей заниматься сексом.

Занятия сексом

Однако есть различные доказательства, свидетельствующие, что неандертальцы были сексуально активнее современного человека. 

Выяснилось, что, например, наличие тестостерона в утробе матери может повлиять на "пропорцию пальцев" человека во взрослом возрасте. Если было больше тестостерона, меньшее число обычно получается путем деления длины указательного пальца человека на длину его безымянного пальца.

Были обнаружены корреляции между этим числом и привлекательностью лица, сексуальной ориентацией, склонностью к риску, агрессивностью, эмпатией женщин, доминированием мужчин и даже размером яичек, хотя результаты некоторых исследований спорны.

В 2010 году группа ученых сравнила "пропорцию пальцев" ближайших родственников людей. Оказывается, у шимпанзе, горилл и орангутангов это число ниже, а у Homo sapiens выше. Люди, как правило, моногамны, поэтому исследователи предположили, что может существовать связь между "соотношением пальцев ног" и сексуальной стратегией вида. Если они правы, неандертальцы были менее моногамны, чем Homo sapiens.

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