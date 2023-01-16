"TikTok - это хайп и хейт": Мария Минаева - от юриста до фитнес-тренера и тиктокера

"Для меня TikTok - это платформа, которая помогает людям реализоваться в любой сфере. Ты можешь снимать любые ролики - про себя, про свою жизнь, про жизнь своего кота, про ситуации, которые с тобой происходят, пока ты едешь на работу. Идеально - заснял, выложил в TikTok и ждешь количество просмотров, подписчиков", - уверена Мария.

Она подчеркивает, что TikTok доступен каждому человеку: "Каждый может показать все, что он хочет, и посмотреть все, что он хочет". Родные и друзья очень поддерживают Марию: "Я ощущаю больше поддержки и мотивации".

Юристом Мария проработала 10 лет. Да, она не жалеет, что в свое время получила юридическое образование, но все-таки ей хотелось бы посвятить свою жизнь спорту. Осталось всего чуть-чуть, чтобы у нее на руках наконец-то был заветный диплом тренера. "Все, что касается спорта - это абсолютно мое", - с уверенностью говорит Мария. Если бы можно было повернуть время вспять, то она бы пошла учиться в Латвийскую спортивно-педагогическую академию.