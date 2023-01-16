"Для меня TikTok - это хайп и хейт", - говорит 38-летний юрист c 10-летним стажем Мария Минаева. Она пришла на эту платформу ради удовольствия, но потом это стало чем-то большим...
"TikTok - это хайп и хейт": Мария Минаева - от юриста до фитнес-тренера и тиктокера
Мария Минаева какое-то время назад увлеклась фитнесом, а после стала выкладывать в TikTok фрагменты своих тренировок и юмористические видео. К ее удивлению, ролики стали привлекать внимание и понравились людям. Теперь на аккаунт @minaevafit подписано 212 тысяч человек, а ролики собирают миллионы просмотров!
Зарегистрировалась в этом приложении Мария в декабре 2019 года. Первое видео было из тренажерного зала. Когда она впервые собрала миллион просмотров - не поверила.
Однако самый просматриваемый у Марии ролик собрал свыше 15 миллионов просмотров. Это было шуточное видео про то, как с ней пытается познакомиться мужчина, а она отвечает, что она - лесбиянка. Всего у Марии около 6 роликов, которые собрали свыше одного миллиона просмотров, но именно это видео было самым популярным.
Мария Минаева не ощущает себя популярной. Она зарегистрировалась в этом приложении just for fun. И так остается до сих пор. "Для меня это странно, когда люди мне говорят: "Ты такая популярная". Я чувствую себя абсолютно свободно и спокойно".
"Для меня TikTok - это платформа, которая помогает людям реализоваться в любой сфере. Ты можешь снимать любые ролики - про себя, про свою жизнь, про жизнь своего кота, про ситуации, которые с тобой происходят, пока ты едешь на работу. Идеально - заснял, выложил в TikTok и ждешь количество просмотров, подписчиков", - уверена Мария.
Она подчеркивает, что TikTok доступен каждому человеку: "Каждый может показать все, что он хочет, и посмотреть все, что он хочет". Родные и друзья очень поддерживают Марию: "Я ощущаю больше поддержки и мотивации".
Юристом Мария проработала 10 лет. Да, она не жалеет, что в свое время получила юридическое образование, но все-таки ей хотелось бы посвятить свою жизнь спорту. Осталось всего чуть-чуть, чтобы у нее на руках наконец-то был заветный диплом тренера. "Все, что касается спорта - это абсолютно мое", - с уверенностью говорит Мария. Если бы можно было повернуть время вспять, то она бы пошла учиться в Латвийскую спортивно-педагогическую академию.
Что касается заработка в TikTok, то в Латвии предложения о рекламе не такие большие, как, к примеру, в США. Это не будут такие суммы, которые могли бы заменить постоянную и стабильную работу. Мария считает, что как таковой конкуренции между тиктокерами в Латвии нет, а если и есть, то она вполне здоровая.
Аудитория Марии - это преимущественно мужчины, но женщины тоже смотрят ее видео. "Я надеюсь, что в будущем я буду выкладывать больше видео о спорте и тренировках и женская аудитория больше подтянется". Под ее роликами чаще можно встретить комплименты, но есть и хейтерские комментарии.
"Кажется, что это легко, но тебе нужен настрой... Даже короткий ролик занимает много времени. Это не так просто, как кажется на первый взгляд", - отмечает Мария. Но тем, кто хочет что-то начать снимать, она рекомендует просто делать и никого не слушать. Неважно, какие это будут ролики и сколько тебе лет:
"Те люди, которые тебе близки - они всегда окажут поддержку. Всегда будут те, кто негативно настроен. Таких большинство, но слушать их не надо. Жизнь у тебя одна, если ты хочешь - попробуй".
О рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ"
Короткие веселые видеоролики, в которых люди танцуют или подпевают мелодиям популярных песен, делятся рецептами, развлекают или радуют тысячи и миллионы людей по всему миру. TikTok начал свое победное шествие и в Латвии, поэтому TVNET GRUPA приглашает латвийских тиктокеров на интервью в рубрику "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ".
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