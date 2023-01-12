В Латвии откроется первый магазин HalfPrice

"Off-price, или так называемая концепция сниженных цен, становится все более популярной в мире, - сообщает председатель правления HalfPrice Адам Холева. - Латвия является для нас важным рынком, ведь мы уже более 14 лет работаем здесь под брендами CCC, eapavi.lv и MODIVO".

Первый магазин площадью почти 1600 м2 будет открыт в торгово-развлекательном центре Akropole Alfa.

"Ассортимент брендов, предлагаемых в нашей сети, постоянно обновляется, ежедневно добавляя новые товары. Это было бы невозможно без наших групп по закупкам, которые тесно сотрудничают с брендами по всему миру, чтобы каждый день находить лучшие предложения. В ответ на спрос мы предлагаем широкий выбор качественной продукции по выгодным ценам", - сообщает вице-президент по закупкам совета директоров HalfPrice Малвина Уинтер.

HalfPrice - новый бренд, основанный в мае 2021 года в Польше. Сеть предприятия представлена уже ​​в восьми странах Центральной и Восточной Европы, где работает 89 магазинов.

"Идея нашей концепции основана на подходе "охотника за скидками".

Покупателям нужно спешить, ведь на следующий день желаемого товара может уже не быть в наличии", - говорит вице-президент в области продаж правления HalfPrice Джоанна Чижевска.

HalfPrice является частью CCC Group, одного из крупнейших ритейлеров обуви в Европе. Группа работает примерно через 90 платформ электронной коммерции и около 1000 магазинов в 28 странах. В Латвии CCC Group работает с 2008 года, используя бренды CCC и платформы электронной коммерции eapavi.lv и MODIVO.