Почему стюардессы при посадке держат руки за спиной? У них важная задача

Держать руки за спиной - это не просто вопрос культуры или гигиены. Стюардессы выполняют важную задачу, о которой многие пассажиры даже не догадываются.

Если вы обратите внимание, то заметите, что бортпроводники некоторых авиакомпаний держат руки за спиной, приветствуя и прощаясь с пассажирами.

Оказывается, у них в руках специальный калькулятор, с помощью которого легко проверить, все ли пассажиры сели в самолет и все ли высадились.

Так же часто пассажиров пересчитывают, когда они сели на свои места.

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В некоторых случаях стюардессы используют этот метод для расчета приблизительного общего веса, с которым должен будет лететь самолет.

Почему руки и калькулятор держат за спиной? Хотя это зависит от авиакомпании и бортпроводников, Tiphero.com сообщает, что в большинстве случаев летный экипаж просто не хочет привлекать к себе слишком много внимания. Они хотят, чтобы пассажиры сели в самолет как можно быстрее, поэтому избегают всего, что может побеспокоить пассажиров и продлить процесс.

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