Мужчина в Южной Африке "чуть не вылетел из ванной", когда заметил за унитазом ядовитую змею - черную мамбу.
Фото ⟩ Вы встретили в туалете ядовитую змею. Ваши действия?
Избавиться от ядовитой змеи получилось с помощью эксперта по змеям Байрона Циммермана, чья работа направлена на сохранение популяции африканских змей.
В своей публикации в Facebook Циммерман поделился фото с места происшествия, объяснив, как он поймал опасную змею автомобильным ключом.
"Вчера я позвонил и отдал машину в сервис, чтобы починить тормоза, поэтому снял с нее все оборудование для отлова змей. По пути в мастерскую мне позвонили по поводу змеи в ванной комнате. Звонивший сказал, что это мамба. Я сразу развернулся и через несколько минут был на месте. Как обычно, я потянулся к оборудованию, когда подумал: я ведь вынул его из машины, не так ли? Но эй, у меня есть колесный ключ. Он должен сработать. Так оно и случилось", - пишет Циммерман.
Как сообщает Newsweek, когда Циммерман прибыл на место происшествия, змея спокойно лежала за унитазом.
"Это не было агрессивная или оборонительная позиция. Хозяин даже ткнул змею, прежде чем понял, что это на самом деле. Она просто заползла туда, чтобы спрятаться", - добавил эксперт.
Черные мамбы встречаются по всей Африке к югу от Сахары. Это одни из самых ядовитых змей в мире, их укус может убить человека в течение 20 минут. Правда, эти змеи - пугливые и нападают только тогда, когда их провоцируют или когда чувствуют опасность.
Циммерман также поведал, что черные мамбы относительно часто заползают в дома к людям, не осознавая, что входят в место обитания человека. Они активные охотники и питаются птицами, летучими мышами, крысами, котятами и другими мелкими млекопитающими.
Поймав змею, Циммерман отнес ее в заросли подальше от жилищ человека. Поскольку это молодая змея, она довольно быстро освоится в новой среде.
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