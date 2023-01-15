Фото ⟩ Вы встретили в туалете ядовитую змею. Ваши действия?

"Вчера я позвонил и отдал машину в сервис, чтобы починить тормоза, поэтому снял с нее все оборудование для отлова змей. По пути в мастерскую мне позвонили по поводу змеи в ванной комнате. Звонивший сказал, что это мамба. Я сразу развернулся и через несколько минут был на месте. Как обычно, я потянулся к оборудованию, когда подумал: я ведь вынул его из машины, не так ли? Но эй, у меня есть колесный ключ. Он должен сработать. Так оно и случилось", - пишет Циммерман.