Как жители Екабпилса спасают книги в городской библиотеке

Заместитель директора библиотеки Ренате Ленша рассказала TVNET, что первую группу помощников - сотрудников бухгалтерии - организовала заместитель исполнительного директора Екабпилсской районной администрации Анита Московска, после чего люди собрались благодаря призывам в социальных сетях: "Всего было около 50 человек, Екабпилсские яунсарги помогали с переносом мебели и компьютерной техники на верхние этажи. Нам звонили коллеги из Плявини, Ливанов, Мадоны, отклик был неожиданно высоким. мы всех поблагодарили, но поняли, что сами справимся".

После работы в библиотеке некоторые люди отправились помогать перемещать товары в супермаркеты RIMI и MAXIMA, которые также пострадали от наводнения.

На вопрос, как она оценивает текущую ситуацию в городе, Ленша отвечает: "Глядя на фотографии и то, как падает уровень воды в Даугаве, я вспомнила 1981 год, когда у порога моего дома стояла вода, и хотя все вокруг было затоплено, мой дом, к счастью, не пострадал. Я чувствую себя стабильно и спокойно на данный момент, потому что уровень воды упал. Мы не можем добраться до плотины, но ее активно снимают СМИ и самоуправление. Конечно, есть опасения по поводу прогноза погоды, который прогнозирует пополнение паводковых вод. Торосы, дождь - это самые большие опасения на данный момент. Надеюсь, что нашим службам удастся укрепить плотину".

Фото: Jēkabpils pilsētas bibliotēka / Facebook

Екабпилсская городская библиотека продолжает свою работу, потому что по сравнению с другими городскими зданиями ее первый этаж все еще относительно высок. Многие книги нашли свое временное пристанище под подоконниками и в коридорах, но, учитывая обстоятельства, это неудобство терпимо. Даже во время субботника поток ежедневных посетителей не уменьшился, особенно за использованием интернета и справок.

С историей библиотеки можно ознакомиться здесь.