Школьный пример по математике озадачил пользователей Сети: какой ответ правильный?

Что случилось?

В группе Azerbaycan Hekimleri в Facebook был опубликован пост со снимком арифметического примера с предложением решить его.

С виду пример выглядит просто, однако он вызвал большую дискуссию, перейдя из Facebook в другие соцсети. Дело в том, что одна половина комментаторов получила ответ 4, а другая - 1.

Разный ответ выходит из-за того, что пользователи выполняют действия в разном порядке.

Как пример решают пользователи?

Команда с результатом "1" сначала делает вычитание в скобках, получая 2. После этого они переходят к умножению на тройку, стоящую перед скобками и являющуюся общим множителем для двойки и восьмерки. Потом деление. В итоге в числителе у комментаторов выходит 6, далее они делят результат на 6 в знаменателе и получают единицу.

Вот вам этот же пример записала иначе. Тоже 4 получается?

И там, и там 1. pic.twitter.com/JwURRdRKG0 — JSopi (@j_sopi) January 16, 2023