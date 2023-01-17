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Школьный пример по математике озадачил пользователей Сети: какой ответ правильный?

rus.tvnet.lv
Школьный пример по математике озадачил пользователей Сети: какой ответ правильный?
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Фото: Соцсети

Математическая задача на порядок действий вызвала споры среди пользователей социальных сетей, пишет Medialeaks. 

Что случилось?

В группе Azerbaycan Hekimleri в Facebook был опубликован пост со снимком арифметического примера с предложением решить его. 

С виду пример выглядит просто, однако он вызвал большую дискуссию, перейдя из Facebook в другие соцсети. Дело в том, что одна половина комментаторов получила ответ 4, а другая - 1. 

Разный ответ выходит из-за того, что пользователи выполняют действия в разном порядке.

Как пример решают пользователи?

Команда с результатом "1" сначала делает вычитание в скобках, получая 2. После этого они переходят к умножению на тройку, стоящую перед скобками и являющуюся общим множителем для двойки и восьмерки. Потом деление. В итоге в числителе у комментаторов выходит 6, далее они делят результат на 6 в знаменателе и получают единицу.

Те, кто за ответ "4", сначала выполняют действие в скобках (8-6), затем берутся за деление 36 на 3 и получившиеся числа умножают друг на друга. Получившиеся число 24 в числителе делят на 6 в знаменателе и получают 4.

Некоторые пользователи даже проверяли результат через приложение для решения примеров и тоже получили 4.

Какой ответ правильный? 

Как отмечает Medialeaks, c математической точки зрения - 4, однако некоторые пользователи Сети отмечают, что запись этого примера, вероятнее всего, некорректна. Так, в нем нужно поставить дополнительные скобки.

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