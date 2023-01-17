Математическая задача на порядок действий вызвала споры среди пользователей социальных сетей, пишет Medialeaks.
Школьный пример по математике озадачил пользователей Сети: какой ответ правильный?
Что случилось?
В группе Azerbaycan Hekimleri в Facebook был опубликован пост со снимком арифметического примера с предложением решить его.
С виду пример выглядит просто, однако он вызвал большую дискуссию, перейдя из Facebook в другие соцсети. Дело в том, что одна половина комментаторов получила ответ 4, а другая - 1.
Разный ответ выходит из-за того, что пользователи выполняют действия в разном порядке.
Как пример решают пользователи?
Команда с результатом "1" сначала делает вычитание в скобках, получая 2. После этого они переходят к умножению на тройку, стоящую перед скобками и являющуюся общим множителем для двойки и восьмерки. Потом деление. В итоге в числителе у комментаторов выходит 6, далее они делят результат на 6 в знаменателе и получают единицу.
Вот вам этот же пример записала иначе. Тоже 4 получается?— JSopi (@j_sopi) January 16, 2023
И там, и там 1. pic.twitter.com/JwURRdRKG0
Те, кто за ответ "4", сначала выполняют действие в скобках (8-6), затем берутся за деление 36 на 3 и получившиеся числа умножают друг на друга. Получившиеся число 24 в числителе делят на 6 в знаменателе и получают 4.
Знаки равного приоритета (в данном случае «:» и «х») принято читать в том же порядке, как читается текст. Так что доя арабов и израильтян верный ответ «4», для нас «1»— Timur Ryzhkov 🇲🇳 (@timosha_rrrr) January 16, 2023
Некоторые пользователи даже проверяли результат через приложение для решения примеров и тоже получили 4.
Начитавшись про неведомо каким образом получившуюся единицу, пошла проверила в приложении. pic.twitter.com/mKedt2iLVD— louco que cria o caos (@tenramari) January 15, 2023
Какой ответ правильный?
Как отмечает Medialeaks, c математической точки зрения - 4, однако некоторые пользователи Сети отмечают, что запись этого примера, вероятнее всего, некорректна. Так, в нем нужно поставить дополнительные скобки.
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