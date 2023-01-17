Утром во вторник в пожарах погибли два человека

Сегодня утром в 4:31 спасатели получили вызов в Циблскую волость Лудзенского края, где горел частично населенный двухэтажный жилой дом. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что здание горит открытым пламенем. Внутри дома был обнаружен мертвый человек. При тушении пожара пострадал пожарный.

В 7:26 VUGD получила информацию о том, что в Тадайкской волости Южнокурземского края загорелся автомобиль.r На месте происшествия спасатели установили, что легковой автомобиль горел на площади пять квадратных метров и в нем находился погибший.

За минувшие сутки в VUGD поступило 44 вызова - восемь на пожары, 24 на спасательные работы, а 12 вызовов были ложными.