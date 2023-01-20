Контроль безопасности в аэропорту ни в коем случае нельзя проходить босиком. Почему?

Проверка безопасности в аэропорту - одна из наименее приятных вещей при отправлении в пункт назначения на отдых. В этот момент пассажиру нужно вывернуть карманы, достать из ручной клади ноутбук и пакетик с жидкостями.

Но оказывается, что эта процедура может быть еще более неприятной. Речь идет о моментах, когда в аэропорту во время проверки нужно снять обувь и небольшой отрезок времени провести босиком.

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Рами Калис, профессор подологии в Университете Эмори в Атланте, объясняет: "Пол часто бывает грязным, когда все проходят через проверку безопасности. Кроме того, в помещение не попадает солнечный свет".

Это заявление подтверждает и исследование, проведенное в Финляндии, во время которого было выявлено, что зона проверки безопасности - самое грязное место в аэропорту.

Эксперты поясняют, что "почти неизбежно" каждый пассажир должен пройти проверку безопасности по пути в самолет.

Доктор Эбони Винсент предупреждает, что во время путешествия также не следует гулять босиком.

"Вы можете заразиться грибком, не говоря о миллионах микробов и бактерий, которые вы перенесете на ковры в номера гостиниц, дома, машины - таким образом, подвергнув риску других людей", - пояснила специалист изданию Washington Post.