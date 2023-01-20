Видео ⟩ Без снега: шокирующие кадры с европейских горнолыжных курортов

Нетипичное тепло стало причиной беспокойства на европейских горнолыжных курортах. Из-за отсутствия снега многие из них закрыты. Восемь стран сообщили о рекордно высоких среднесуточных температурах в первый день нового года. Телекомпания CNN подвела итоги ситуации на нескольких европейских горнолыжных курортах, пишет Apollo.lv.
На курортах Европы нет снега
Из-за чрезвычайно высоких температур горнолыжные курорты как в европейских Альпах, так и в других небольших горных массивах в этом году полагаются на искусственный снег или же вовсе закрыты. Сезонный снег сменился грязью, камнями и травой, но лыжники по-прежнему стараются наслаждаться зимними видами спорта.
Температура воздуха в Швейцарских Альпах достигала +20 градусов. Это самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в январе. После Рождества во Франции также была самая теплая погода с 1997 года. Температура на 6-7 градусов выше нормы.
Наблюдения жителей
Пользователи TikTok со всей Европы делятся видео, на которых показано, как в этом году выглядят горнолыжные курорты. Пользовательница по имени Деми опубликовала видео с горами во Франции:
@demi..jp Replying to @romoan.a felt like mario kart, but avoiding the mud holes instead of bananas #fyp #morzine #lesgets #fail #skiing #snowboarding #fail #france #weather #foryou ♬ dumb dumb - sped up - mazie
Другой пользователь показал, как катание на лыжах выглядит в Австрии: