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Видео ⟩ Без снега: шокирующие кадры с европейских горнолыжных курортов
Фото: "Apollo.lv" kolāža.
Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Без снега: шокирующие кадры с европейских горнолыжных курортов
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Нетипичное тепло стало причиной беспокойства на европейских горнолыжных курортах. Из-за отсутствия снега многие из них закрыты. Восемь стран сообщили о рекордно высоких среднесуточных температурах в первый день нового года. Телекомпания CNN подвела итоги ситуации на нескольких европейских горнолыжных курортах, пишет Apollo.lv. 

На курортах Европы нет снега 

Из-за чрезвычайно высоких температур горнолыжные курорты как в европейских Альпах, так и в других небольших горных массивах в этом году полагаются на искусственный снег или же вовсе закрыты. Сезонный снег сменился грязью, камнями и травой, но лыжники по-прежнему стараются наслаждаться зимними видами спорта.

Температура воздуха в Швейцарских Альпах достигала +20 градусов. Это самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в январе. После Рождества во Франции также была самая теплая погода с 1997 года. Температура на 6-7 градусов выше нормы.

Наблюдения жителей 

Пользователи TikTok со всей Европы делятся видео, на которых показано, как в этом году выглядят горнолыжные курорты. Пользовательница по имени Деми опубликовала видео с горами во Франции:

@demi..jp Replying to @romoan.a felt like mario kart, but avoiding the mud holes instead of bananas #fyp #morzine #lesgets #fail #skiing #snowboarding #fail #france #weather #foryou ♬ dumb dumb - sped up - mazie

Другой пользователь показал, как катание на лыжах выглядит в Австрии:

@hauereck.clips #fy #foryou #foryoupage #fyp #ski #Hauereck @Basti🥷🥷 @Official_danii10 ♬ Baianá - Barbatuques

Пользователи Twitter также не скрывают своего возмущения происходящим в европейских Альпах. Человек по имени Габриэль Моррис пишет в своем профиле, что в Чатеме катание на лыжах сейчас лучше, чем в большей части Европы.

Телекомпания CNN опубликовала в своем профиле на YouTube видео, в котором туристы рассказали о ситуации. Один говорит, что его раздражает, что нельзя кататься на лыжах. Мужчина упоминает, что январская жара - это страшно и определенно нехорошо, подчеркивая, что сейчас на нем только жилет, а не зимнее пальто.

Что нас ждет в будущем?

Курорты уже не первый год борются с несезонной погодой. Горнолыжные операторы опасаются, что холодные и снежные зимы скоро уйдут в прошлое из-за глобального потепления. Это также плохая новость для горных городов, основной доход которых зависит от зимнего туризма.

Эксперты говорят, что отсутствие снега в этом сезоне дает представление о тревожном будущем. "Эти проблемы станут еще более распространенными в будущем, потому что снег будет продолжать таять по мере потепления климата", - говорит Вим Тьерри, профессор климатологии Брюссельского университета.

"Я научился кататься на лыжах в семидесятых годах. Климатология - моя профессия, но здесь речь идет о личном. Когда мы поймем, что должны измениться?" - пишет швейцарский климатолог Рето Кнутти в профиле в Twitter.

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