Видео ⟩ Без снега: шокирующие кадры с европейских горнолыжных курортов

Пользователи Twitter также не скрывают своего возмущения происходящим в европейских Альпах. Человек по имени Габриэль Моррис пишет в своем профиле, что в Чатеме катание на лыжах сейчас лучше, чем в большей части Европы.

Better skiing to be had in Chatham than most of Europe at the moment pic.twitter.com/Fz1mLNm07d — Gabriel Morris (@GabrielDMorris) January 7, 2023

Телекомпания CNN опубликовала в своем профиле на YouTube видео, в котором туристы рассказали о ситуации. Один говорит, что его раздражает, что нельзя кататься на лыжах. Мужчина упоминает, что январская жара - это страшно и определенно нехорошо, подчеркивая, что сейчас на нем только жилет, а не зимнее пальто.

Что нас ждет в будущем?

Курорты уже не первый год борются с несезонной погодой. Горнолыжные операторы опасаются, что холодные и снежные зимы скоро уйдут в прошлое из-за глобального потепления. Это также плохая новость для горных городов, основной доход которых зависит от зимнего туризма.

Эксперты говорят, что отсутствие снега в этом сезоне дает представление о тревожном будущем. "Эти проблемы станут еще более распространенными в будущем, потому что снег будет продолжать таять по мере потепления климата", - говорит Вим Тьерри, профессор климатологии Брюссельского университета.

"Я научился кататься на лыжах в семидесятых годах. Климатология - моя профессия, но здесь речь идет о личном. Когда мы поймем, что должны измениться?" - пишет швейцарский климатолог Рето Кнутти в профиле в Twitter.

I grew up here in #Gstaad and learned skiing on this slope in the 70s. Back then scientists had evidence that fossil fuel causes warming. This is Jan 1, 2023.



Climate science is my profession, but this is where it gets personal.

When do we understand that we need to change? pic.twitter.com/sbYpGBhQiY — Reto Knutti (@Knutti_ETH) January 1, 2023