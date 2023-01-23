Фото ⟩ Обнаружена крупнейшая в мире жаба - она весом с младенца!

Животное было обнаружено сотрудниками департамента окружающей среды штата. Работники расчищали тропу в национальном парке Конуэй: в этот момент они и увидели земноводное. Жаба была похожа, по их словам, на "футбольный мяч с ногами".

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Как рассказывает смотрительница парка Кайли Грей, тростниковая жаба подобных размеров "съест все, что поместится в ее рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих". Амфибии дали имя Toadzilla (Жабзилла). Земноводное в шесть в раз больше, чем обычные представители ее вида.

Жабзиллу поместили в контейнер и вывезли из дикой природы. Позже животное было умервщлено и передано в дар музею Квинсленда. Все по причине того, что жабы - одни из самых опасных вредителей в Австралии, а их количество в стране достигает сотен миллионов.

Возможно, Жабзилла побьет мировой рекорд. С 1991 года он принадлежал домашней жабе по кличке Принсен, которая весила 2,65 килограмма.