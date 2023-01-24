В Антарктиде откололся айсберг размером с Лондон. Изменение климата не виновато

Сразу следует добавить, что формирование нового айсберга - это естественный процесс, не связанный с изменением климата, который ускоряет темпы таяния морских льдов в Арктике и на некоторых антарктических территориях, сообщает AFP.

Огромный айсберг откололся от шельфового ледника Бранта через десять лет после того, как ученые обнаружили большие трещины в шельфовом леднике. Примерно год назад от шельфового ледника откололся ледник аналогичного размера.

"Таких событий следует ожидать, и они являются частью естественного поведения шельфового ледника Брант. Они не связаны с изменением климата", - сказал гляциолог Доминик Ходжсон.

Близлежащая полярная станция, где исследователи наблюдают за шельфовым ледником, не пострадала. В 2016-2017 годах мобильная исследовательская станция была перенесена вглубь ледника из соображений безопасности. С тех пор сотрудники полярной станции работают там только антарктическим летом, которое длится с ноября по март. В настоящее время там работает 21 ученый.