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Левитс: нужны решения, которые позволят быстро реагировать на непредвиденные ситуации

rus.tvnet.lv/LETA
Левитс: нужны решения, которые позволят быстро реагировать на непредвиденные ситуации
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Эгил Левитс на Плявиньской ГЭС
Эгил Левитс на Плявиньской ГЭС Фото: Paula Čurkste/LETA

Необходимы решения, которые позволили бы правительству и самоуправлениям быстро реагировать на непредвиденные ситуации, заявил сегодня на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем президент Эгил Левитс.

По его мнению, необходимы изменения в правилах, которые в случае необходимости позволят ускорить закупочные процедуры чтобы, например, предотвратить последствия наводнения в Екабпилсе.

Кариньш, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо менять мышление и способ интерпретации законов со стороны правоохранительных органов.

Самоуправление Екабпилса быстро отреагировало на наводнение, были доставлены необходимые материалы для ремонта разрушающейся дамбы и предотвращения затопления более обширной территории.

Однако сейчас, чтобы успеть отремонтировать дамбу к следующей весне, почти что необходимо объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы можно было быстрее организовать закупки, добавил премьер.

Он признал, что в настоящее время имеются опасения, реально ли успеть после наводнения выполнить необходимые работы по обеспечению безопасности, чтобы к следующему сезону дамба была более прочной и готовой защитить город.

В качестве примера он привел обустройство восточной границы Латвии, когда правоохранительные органы слишком узко интерпретировали правовые нормы.

Он подчеркнул, что не хочет влиять на правоохранительные органы, но нужна открытая дискуссия и общее понимание, чтобы отличить желание нажиться на госимуществе, которое должно наказываться, от формальных, технических недостатков с целью не тормозить важные для безопасности населения закупки.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент Левитс посетил Екабпилс, чтобы обсудить необходимые меры по укреплению городской инфраструктуры для защиты от наводнений, а также вопросы гражданской обороны в самоуправлениях и кризисного управления.

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