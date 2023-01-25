Левитс: нужны решения, которые позволят быстро реагировать на непредвиденные ситуации

По его мнению, необходимы изменения в правилах, которые в случае необходимости позволят ускорить закупочные процедуры чтобы, например, предотвратить последствия наводнения в Екабпилсе.

Кариньш, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо менять мышление и способ интерпретации законов со стороны правоохранительных органов.

Самоуправление Екабпилса быстро отреагировало на наводнение, были доставлены необходимые материалы для ремонта разрушающейся дамбы и предотвращения затопления более обширной территории.

Однако сейчас, чтобы успеть отремонтировать дамбу к следующей весне, почти что необходимо объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы можно было быстрее организовать закупки, добавил премьер.

Он признал, что в настоящее время имеются опасения, реально ли успеть после наводнения выполнить необходимые работы по обеспечению безопасности, чтобы к следующему сезону дамба была более прочной и готовой защитить город.

В качестве примера он привел обустройство восточной границы Латвии, когда правоохранительные органы слишком узко интерпретировали правовые нормы.

Он подчеркнул, что не хочет влиять на правоохранительные органы, но нужна открытая дискуссия и общее понимание, чтобы отличить желание нажиться на госимуществе, которое должно наказываться, от формальных, технических недостатков с целью не тормозить важные для безопасности населения закупки.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент Левитс посетил Екабпилс, чтобы обсудить необходимые меры по укреплению городской инфраструктуры для защиты от наводнений, а также вопросы гражданской обороны в самоуправлениях и кризисного управления.