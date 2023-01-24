Почему в Екабпилсе не взрывали лед? Объяснение геолога

Ранкс отмечает, что ситуация с водой в Даугаве была иной: "Температура колеблется около нуля - это пресная вода, она находится около точки замерзания. Вот эта "каша", которая даже если возьмешь ее руками - холодно, правда, но это очень показательно - она прямо как бы застывает таким тестом. (...) Вы ее взрывать можете как желе: она - бух, а потом тут же опять стеклась".

По словам геолога, это сложный процесс, и специалисты понимали, что ничего взрывом, кроме шума, не добьются.

"К тому же, хочу сказать, не надо забывать, что вода - жидкость, практически несжимаемая. И если вы на берегу, у вас есть две дамбы или что-то такое,

вы взорвете большую мощную бомбочку, а у вас вот эта сейсмическая волна сжатия ударит по этим самым дамбам!" - заявил Константин Ранкс.

Он отмечает, что это изучалось еще на уроках физики: "Мы в школе ведь в свое время учили, как один стакан воды разрывал в клочья большую мощную бочку просто из-за того, что наливали через длинную высокую трубочку. Это законы гидравлики: мы все пользуемся насосами гидравлическими и тормозим в машине - как? Мы не силой ноги тормозим, там цилиндрики разного давления. И мы даже тормозим, используя эту силу гидравлики. Так то же самое происходит и, так скажем, в нашей среде.

Бомбить-то можно, но что вы потом получите?"

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Галерея: Наводнение в Екабпилсе