В думе Екабпилса, отвечая на частый вопрос комментаторов из соцсетей о том, почему нельзя было просто взорвать лед в Даугаве, сказали: "Это все равно что бросить петарду в манку!". В свою очередь, о том, был ли смысл в этих взрывах, в рамках программы "Кто вам платит?" ответил человек, не связанный ни с Госдумой, ни с кризисным управлением - Константин Ранкс, геолог, автор книг об изменении климата и научный журналист.
Почему в Екабпилсе не взрывали лед? Объяснение геолога
В социальных сетях жители неоднократно задавали вопросы о том, почему нельзя взорвать слежавшийся лед в Екабпилсе. На этот и другие вопросы ранее ответил председатель Екабпилсской думы Райвис Рагайнис.
Он отметил, что взрывать лед невозможно и не нужно, потому что "это все равно что бросать петарды в манную кашу, то есть масса будет перемешиваться, но в конце концов вернется туда, где она была".
Полный эфир с Райвисом Рагайнисом (на латышском языке):
В свою очередь, геолог Константин Ранкс рассказал в программе, что когда-то работал на Дальнем Востоке и занимался землетрясениями, а его коллеги - мощными ледовыми образованиями в море. "Так вот они говорили, что в тот момент, когда лед твердый, когда он представляет из себя кристаллическую структуру, ее есть смысл взрывать - и особенно хорошо при низкой температуре, поскольку лед становится как камень. А раз он становится как камень - он становится хрупкий. И в этот момент взрыв раскалывает массу, вода начинает двигаться, все хорошо", - сказал ученый.
Ранкс отмечает, что ситуация с водой в Даугаве была иной: "Температура колеблется около нуля - это пресная вода, она находится около точки замерзания. Вот эта "каша", которая даже если возьмешь ее руками - холодно, правда, но это очень показательно - она прямо как бы застывает таким тестом. (...) Вы ее взрывать можете как желе: она - бух, а потом тут же опять стеклась".
По словам геолога, это сложный процесс, и специалисты понимали, что ничего взрывом, кроме шума, не добьются.
"К тому же, хочу сказать, не надо забывать, что вода - жидкость, практически несжимаемая. И если вы на берегу, у вас есть две дамбы или что-то такое,
вы взорвете большую мощную бомбочку, а у вас вот эта сейсмическая волна сжатия ударит по этим самым дамбам!" - заявил Константин Ранкс.
Он отмечает, что это изучалось еще на уроках физики: "Мы в школе ведь в свое время учили, как один стакан воды разрывал в клочья большую мощную бочку просто из-за того, что наливали через длинную высокую трубочку. Это законы гидравлики: мы все пользуемся насосами гидравлическими и тормозим в машине - как? Мы не силой ноги тормозим, там цилиндрики разного давления. И мы даже тормозим, используя эту силу гидравлики. Так то же самое происходит и, так скажем, в нашей среде.
Бомбить-то можно, но что вы потом получите?"
Весь эфир смотрите по ссылке:
Галерея: Наводнение в Екабпилсе
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