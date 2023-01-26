В финале шоу у режиссера Дж. Дж. Джилинджера алкотестер показал 4 промилле

В начале программы на вопрос, на "вы" или на "ты" Дж. Дж. Джилинджер с алкоголем, он ответил : "На "вы", конечно! В том смысле, что с уважением!".

Как известно, Pāļa bazars - это программа, в которой употребляют спиртные напитки и обсуждают "серьезные" темы.

Режиссер признался, что еще год назад он бы согласился на участие, только если бы были другие условия. "Если бы вы год назад предложили мне приехать к вам, то у меня в голове было бы только одно условие - чтобы у нас было два ряда! Теперь я уже не так уверен", - сказал Дж. Дж. Джилинджер.

Алкотестер в финале программы показал, что у режиссера было 4 промилле, когда у Кривенса - всего 1,85.

Напомним, в ноябре 2022 года Дж. Дж. Джилинджер представил новое ток-шоу Dziļi ar Džili, в котором были затронуты горячие темы - секс и все вокруг него.

Это обсуждалось на протяжении семи передач. Программу посетили совершенно разные гости со своими историями, опытом, рассказами про услуги и так далее.