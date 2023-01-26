В Елгаве состоится фестиваль ледовых скульптур; тема - древние божества

Скульпторы из 12 стран - Индонезии, Монголии, Чехии, Великобритании, Финляндии, Нидерландов, Германии, Ирландии, Украины, Польши, Литвы и Латвии - создадут 45 конкурсных ледовых скульптур. 15 из них будут совместной работой, а 30 будут созданы отдельными художниками. Многие скульпторы впервые примут участие в Елгавском фестивале.

Новым для этого фестиваля является то, что отдельные скульптуры будут в восемь раз больше, чем на предыдущих фестивалях. Художники будут создавать индивидуальные скульптуры из большой глыбы льда размером 1,8х1,1 метра и толщиной 50 сантиметров.

Для конкурсных работ используется специально замороженный лед без пузырьков воздуха из дистиллированной воды. Он кристально чистый и плавится медленнее благодаря технологии замораживания. Каждая скульптура будет иметь отдельный навес или шатер, который защитит ее от неблагоприятных погодных условий.

30 индивидуальных конкурсных скульптур будут размещены на бульваре Чаксте. Их также дополнят крупноформатные ледяные фотоскульптуры, созданные скульптором Карлисом Иле. В свою очередь, на Почтовом острове будут удобно выставлены командные скульптуры, фотообъекты, ледяной бар и скульптуры, созданные во время пробных демонстраций.

Предварительно до 2 февраля билеты можно купить дешевле в кассах Biļešu paradīze. Стоимость билета для взрослых - 7 евро, школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов - 4 евро. Также доступны семейные билеты (2 взрослых + 2 ребенка или 1 взрослый + 3 ребенка) и билеты с "Семейной картой 3+", цена в предварительной продаже - 15 евро.

С 3 февраля входной билет будет стоить 10 евро для взрослых, 5 евро для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов, а цена семейного билета составит 20 евро. Вход на фестиваль для детей до семи лет бесплатный.

Билеты также действительны в электронном виде при предъявлении на мобильном устройстве, поэтому их не нужно распечатывать. Их можно приобрести онлайн как заранее, так и во время фестиваля.