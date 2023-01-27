Недавно был представлен первый произведенный в Латвии лубрикант My lome. На презентацию новинки пришли несколько знаменитостей, в том числе сексапильная блогер Яна Брук, которая в магазинах интимных товаров чувствует себя как рыба в воде, пишет Privātā Dzīve.
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Фото ⟩ Скандальный блогер Яна Брук рассказала, что покупает в секс-шопе
Присутствовавшая на презентации продукта Брук рассказала изданию Privātā Dzīve, что она частый гость в секс-шопах.
На вопрос, какие товары у нее самые любимые, Яна ответила, что это туфли на высоком каблуке, которые повышают эротический настрой.
"Мне все еще очень нравятся здешние платья из латекса и интересное нижнее белье", - призналась блогер.
Яна не скрывает, что является большим экспертом в выборе лубрикантов. "Еще пару лет назад я вообще не думала о таких продуктах. Думала, что они нужны только пожилым людям. Но с некоторых пор пользуюсь ими в интимные моменты как одна, так и с партнером. Я пришла к выводу, что смазка - это хорошо", - добавила Брук.
2022 год для латвийского блогера Яны Брук стал невероятно насыщенным. Кроме привычных историй с пикантными фото и видео, у девушки началась стремительная карьера на Латвийском телевидении.
Об этом она рассказала в интервью онлайн-журналу KLIK:
В интервью для рубрики "Знаменитости XXI века: тиктокеры" Яна Брук призналась, что у нее не очень много подписчиков в TikTok, но она часто появляется в аккаунтах у других людей и компаний как приглашенная актриса и вот тогда эти видео набирают массу просмотров.
Самое первое видео Яны было про новый маникюр. Оно собрало 23 тысячи. Но самое ее популярное видео - это ролик, где она участвовала как актриса. Там она с разной интонацией произносила фразу "Maisiņš vajag?". С ее слов, после этого ролика ее узнают на улицах дети.
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