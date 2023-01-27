Фото ⟩ Скандальный блогер Яна Брук рассказала, что покупает в секс-шопе

Яна не скрывает, что является большим экспертом в выборе лубрикантов. "Еще пару лет назад я вообще не думала о таких продуктах. Думала, что они нужны только пожилым людям. Но с некоторых пор пользуюсь ими в интимные моменты как одна, так и с партнером. Я пришла к выводу, что смазка - это хорошо", - добавила Брук.