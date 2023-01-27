Астероид размером с автобус в пятницу пролетит совсем близко от Земли

При предполагаемом размере от 3,5 до 8,5 м в поперечнике астероид, вероятно, распадется высоко в атмосфере. Все, что увидят жители Земли - это огромный огненный шар.

Для сравнения - знаменитый Челябинский метеорит, вошедший в атмосферу Земли над югом России в 2013 году, имел диаметр около 20 метров. Это вызвало ударную волну, которая на Земле выбила окна в зданиях в районе взрыва.

При этом встреча с Землей изменит орбиту BU 2023 вокруг солнца - гравитационное поле нашей планеты притягивает астероид и скорректирует траекторию его полета в космосе.

"До столкновения с Землей орбита астероида вокруг Солнца была примерно круговой, приблизительно совпадающей с орбитой Земли, и на полный оборот вокруг Солнца уходило 359 дней", - сообщают в НАСА.

"После пролета над Землей орбита астероида станет более вытянутой, сдвинув его примерно на полпути между орбитами Земли и Марса, и полный его оборот вокруг Солнца будет составлять уже 425 дней", - добавили в космическом агентстве.

Таблица сравнения астроидов Фото: BBC

Случай BU 2023 лишний раз напомнил, что рядом с Землей все еще находится много астероидов значительного размера, о которых ученым не известно.

В настоящее время ученые предпринимают много усилий по поиску более крупных астероидов, которые действительно могут нанести ущерб, если столкнутся с Землей.

Космические монстры, вроде 12-километрового метеорита, уничтожившего динозавров, скорее всего, уже все обнаружены и не вызывают беспокойства.

Но вот с небольшими, меньше 150 метров диаметром, исследователям сложнее - обнаружить их существующей техникой и методами довольно сложно.