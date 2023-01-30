Выходят на сушу и питаются лягушками: агрессивные рыбы со змеиной мордой в заливе Флориды

Странная рыба (channa aurolineata) была случайно обнаружена натуралистами из Университета Флориды. Это первый случай, когда этот вид рыб был замечен на побережье залива во Флориде. Змееголовая рыба прибыла из Азии и Африки. Считается, что она попала в Америку, когда люди выбрасывали в реки содержимое своих аквариумов, а также из-за торговли рыбой, пишет Newsweek.

Большеротые рыбы - хищники, которые могут дышать воздухом и оставаться вне воды до четырех дней. Кроме того, они могут перемещаться на небольшие расстояния по суше.

Этот вид рыб считается инвазивным из-за его потенциальной угрозы для местной экосистемы. Рыба может нести до 50 000 икринок, что означает, что она может быстро размножаться. Представители данного вида очень агрессивны и могут быстро уничтожить другие популяции рыб.

Ученые считают, что рыба попала во Флориду с помощью человека. После того как она была обнаружена, ее извлекли из водоема.

В 2020 году исследователи наблюдали, как рыба этого вида выпрыгивает из воды, хватает лягушку и ныряет с ней обратно в воду. Это лишь один пример того, как эти рыбы могут нанести вред экосистеме.