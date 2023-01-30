В последний вечер - 31 января - Ботанический сад Латвийского университета (ЛУ) приглашает посетителей на зимнюю прогулку среди инсталляций "Свет во тьме" (Gaisma Tumsā) и насладиться танцевальным представлением с огнем и акустическим концертом от Мариса Швернса.
Огненное шоу и концерт: Ботанический сад ЛУ приглашает на последний день зимней прогулки "Свет во тьме"
В ходе мероприятия 31 января с 19:00 вместе с аудиовизуальными инсталляциями, которые уже более месяца размещены в Ботаническом саду ЛУ, засияют и живые огненные цветы, которые будут созданы мастерскими движениями художников Soul of Flames. А в конце вечера, в уютной атмосфере pop-up кафе Siltumnīca, с музыкальным приветствием выступит Марис Швернс.
Также как и каждый вечер посетители смогут узнать об истории Ботанического сада ЛУ, заглянуть в мир ботаники и даже на мгновение стать частью сада. Благодаря увлеченным исследователям, старательным садоводам инсталляции зимней прогулки "Свет во тьме" расскажут о редких и уже не встречающихся в природе, а также невидимых человеческому глазу насекомых, об исторических событиях и т. д.
- Время работы: каждый вечер с 17:00 до 22:00 (вход на мероприятие до 21:00).
- Билеты можно приобрести в кассе или же на bezrindas.lv.
- Цены: от 8 до 12 евро. Семейный билет (2+2) - 32 евро, детям до 5 лет вход бесплатный.
- Адрес: Ботанический сад ЛУ, улица Кандавас, 2.
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