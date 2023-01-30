Огненное шоу и концерт: Ботанический сад ЛУ приглашает на последний день зимней прогулки "Свет во тьме"

В ходе мероприятия 31 января с 19:00 вместе с аудиовизуальными инсталляциями, которые уже более месяца размещены в Ботаническом саду ЛУ, засияют и живые огненные цветы, которые будут созданы мастерскими движениями художников Soul of Flames. А в конце вечера, в уютной атмосфере pop-up кафе Siltumnīca, с музыкальным приветствием выступит Марис Швернс.

Также как и каждый вечер посетители смогут узнать об истории Ботанического сада ЛУ, заглянуть в мир ботаники и даже на мгновение стать частью сада. Благодаря увлеченным исследователям, старательным садоводам инсталляции зимней прогулки "Свет во тьме" расскажут о редких и уже не встречающихся в природе, а также невидимых человеческому глазу насекомых, об исторических событиях и т. д.