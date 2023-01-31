В Боливии ищут пропавшего кота: от государственной авиакомпании до экстрасенса

История кота Тито и его хозяйки Андреа Итурре "захватила" боливийцев, сообщает информационное агентство Reuters.

Для поиска пропавшего животного государственная авиакомпания Боливии BoA наняла медиума, или "межвидового коммуникатора", сообщает The Guardian.

"[Экстрасенс] сказал, что может поговорить с Тито, чтобы узнать, где он находится, боится ли он, спрятался ли он или произошло что-то более серьезное", - сказал вице-министр по делам потребителей Хорхе Сильва. "Мы используем все наши ресурсы, чтобы найти Тито".

Кот пропал 8 декабря во время рейса Тарих - Санта-Крус, сообщила в соцсетях его хозяйка. Авиакомпания объявила хозяйке Тито, что кот должен путешествовать в грузовом отсеке самолета. После приземления питомца нигде не было.

12 декабря министр общественных работ Эдгар Монтано сообщил о масштабных государственных мерах по поиску кота. Реакция в соцсетях на такое решение авиакомпании была скептической, пишет УНИАН. В то же время инцидент вызвал вопросы к деятельности этой и многих других государственных компаний Боливии.

Защитники животных также раскритиковали авиакомпанию BoA за исчезновение кота. Представители BoA пока мало рассказывали публично об этом деле.

В недавнем видео хозяйка Тито призвала людей сохранять бдительность в поисках кота, добавив: "Я не сдалась и не перестану искать его".